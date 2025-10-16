«Торпедо» снова уволило тренера, «Урал» вытягивает Ромащенко: Кубок России сегодня

Международная пауза на матчи сборных подошла к концу, возвращаемся к клубным делам. Сегодня, 16 октября, пройдут некоторые встречи 1/16 финала Пути регионов в Кубке России. Выбрали самые яркие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Факел» — «Урал»

У «Факела» большие планы на этот сезон. Команда попытается вернуться в РПЛ и постарается показать хороший результат в Кубке России. Один матч уже выигран у «Текстильщика» — 1:1 (3:1 пен.). Но это было ещё при Игоре Шалимове, который не устроил болельщиков из-за шести побед со счётом 1:0 и поражений в ключевых встречах. В том числе с «Уралом» (0:2). Новым тренером назначен Олег Василенко. Опытный специалист в минувшем сезоне вывел «Черноморец» в стыковые матчи за право выступать в РПЛ

«Урал» тоже может со дня на день сменить тренера. Болельщики уже заждались возвращения в РПЛ и хотят, чтобы это произошло в нынешнем сезоне. Как и президент клуба Григорий Иванов. Пока он поддерживает Мирослава Ромащенко, но всё может поменяться в любую минуту. Причиной для смены курса может стать поражение в матче Кубка России.

Екатеринбуржцы – одни из самых результативных в Первой лиге, но периодически испытывают трудности с реализацией. Нет футболиста, который забивал бы постоянно, став лидером нападения. Однако по именам атака хороша. Предлагаем поставить на проход «Урала» в следующий этап Пути регионов Кубка России. Неудачи Василенко в этом турнире не закончатся. Уральцы помогут Ромащенко остаться на своём посту.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Велес»

Исключение из РПЛ, видимо, надломило «Торпедо» психологически, что привело к ужасным результатам в Первой лиге. Команда располагается на самом дне турнирной таблицы. Дмитрий Парфёнов чуть больше месяца пытался исправить ситуацию после своего назначения. Была положительная динамика, однако тренера отправили в отставку. Едва ли тренерская чехарда пойдёт на пользу.

Ведь «Велес» нельзя недооценивать в Кубке России. Команда хоть и выступает во Второй лиге, но по характеру и самоотдаче мало в чём уступает клубам из Первой лиги. Одного похожего соперника она уже убрала с пути. Выиграла в 1/32 финала у «Ротора» (2:1). Похвалить есть за что. Вообще, «Велес» — сравнительно молодая команда, в составе которой много выпускников академий клубов РПЛ. Однако класса не хватает.

Предлагаем поставить на то, что «Торпедо» и «Велес» обменяются голами. Приличный состав автозаводцев наверняка наиграет на гол, но слепо верить в их победу уже не получится. Соперник непростой, с характером и может дать достойный отпор.

Экспресс на Кубок России 16 октября 2025 года

Ставка 1: итоговая победа «Урала» в матче с «Факелом» за 1.88.

итоговая победа «Урала» в матче с «Факелом» за 1.88. Ставка 2: обе забьют в матче «Торпедо» – «Велес» за 1.92.

Общий коэффициент: 1.88 х 1.92 = 3.60.