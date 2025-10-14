Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада, пройдёт вечер единоборств UFC Fight Night 262. Главным событием турнира станет бой в среднем весе, в котором Ренье де Риддер встретится с Бренданом Алленом. Начало боя запланировано на 5:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Fight Nigt 262 Ренье де Риддер — Брендан Аллен

Аналитики считают фаворитом де Риддера, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.43. Шансы Аллена оценили в 2.93. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 58.00.

Поставить на ТБ 3.5 раунда можно за 1.87. С таким же коэффициентом доступно пари на ТМ 3.5 раунда.

Прогноз на бой UFC Fight Night 262 Ренье де Риддер — Брендан Аллен

Этот бой организовали в последний момент. Изначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом. Но того подвело здоровье — травма. На замену согласился выйти Аллен. И это тот случай, когда не факт, что Ренье будет проще.

Впрочем, де Риддер совершенно справедливо подходит к поединку в качестве фаворита. После подписания контракта с UFC у него четыре победы подряд. В том числе и над Робертом Уиттакером, а это уже знак качества. Ещё один успех — и можно выходить на титульный бой с Хамзатом Чимаевым. Да и даже если нет, пять побед за год — это очень круто.

Де Риддер очень круто борется! Его навыки на земле разнообразны, он непредсказуем для соперников. Правда, есть пробелы в стойке. Но боец из Нидерландов показал себя впитывающим как губка новые навыки. Да, на фоне лучших бойцов дивизиона он пока уступает в этом компоненте, однако прогресс очевиден. Возможно, это выглядит со стороны не очень красиво, порой даже коряво, но он уже в топ-5 в своей весовой категории! Так что точно не стоит говорить о какой-то переоценке в отношении Ренье.

А что же Брендан Аллен? Это хороший джитсер, который в UFC проигрывал только топам. Кстати, он уступил Энтони Эрнандесу. Так что на бумаге де Риддер получил соперника попроще. Но это только на бумаге. Ренье готовился к Эрнандесу, а Аллен заметно крупнее его, размер имеет значение. Главное оружие Брендана — тоже работа на земле, однако и в стойке он может потрясти соперника,. Пожалуй, если судить по последним боям, здесь у Аллена даже есть преимущество. Но всё-таки это «не родная» тактика для него. Так что очевидно, бой будет проходить в партере.

Навыки Брендана на земле достаточно высоки. Это не будет разгромом в одну калитку. Конкуренцию он навязать сможет. Однако скиллы всё же несравнимы, де Риддер техничнее, разнообразнее, пожалуй, выносливее. Пока что линия букмекеров не слишком широка, поэтому остановимся на ставке на ТБ 3.5 раунда. Вполне возможно, что бой завершится решением в пользу представителя Нидерландов. Или же победой приёмом, но в поздних раундах. Возможно, имеет смысл дождаться широкой росписи и сделать комбо из победы де Риддера и ТБ 3.5 раунда. Однако прямо сейчас просто поставим на длинный бой с неплохим коэффициентом.

Ставка: ТБ 3.5 раунда за 1.87.