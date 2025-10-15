Триумф «Металлурга»: аналитический прогноз на матч с «Салаватом Юлаевым»

Континентальная хоккейная лига идёт вразнос, но если у кого-то всё плюс-минус хорошо и стабильно, так это у «Металлурга». 16 октября команда Андрея Разина примет уфимский «Салават Юлаев» и будет пользоваться своими преимуществами — «Ареной-Металлург» и серией результативных матчей в октябре. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 16 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 71% вероятности. Ничья и овертайм идут за 5.00, а победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 5.60.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5 шайб доступен с коэффициентом 2.28, а тотал больше 5 шайб — с коэффициентом 1.59. Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.75. Победа хозяев с форой минимум в два гола выглядит вероятно — коэффициент 1.80.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» (16.10.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» приезжает в Магнитогорск после болезненных 1:4 от «Ак Барса» на домашнем льду, где в очередной раз вскрылись проблемы в обороне и дисциплине. Виктор Козлов открыто говорил о взрослении команды. Нужная реакция на разгром возможна, но на выезде с лидером Континентальной хоккейной лиги провернуть такое почти нереально. Контраст в стабильности сейчас вообще не в пользу гостей.

«Магнитка» эффективнее в первых сменах после вбрасываний в чужой зоне. Да и вообще эффективнее. Просто взгляните на турнирную ситуацию: магнитогорцы занимали перед встречей первое место в сводной таблице КХЛ, а уфимцы шли на последнем месте. Если хозяева в Магнитогорске заберут игру на старте, гостям придётся раскрываться. Вот это-то и станет основной опасностью.

У магнитогорцев играют важную роль связка лидеров в первом звене и точность передач из обороны в атаку. Именно это должно сломать структуру соперника. Уфимскому клубу важно, чтобы тащил вратарь, а первое звено не «садилось» в долгие смены. Чего опасаться хозяевам? Быстрых ответов уфимцев, когда после потери идёт пас в свободное место за спину защитникам.

Кроме того, будет крайне важно для подопечных Андрея Разина не фолить у синей и не оставлять дальний бросок без помех. Да и вообще стоит уделить внимание игре в меньшинстве. Последний матч с «Авангардом» они проиграли — 1:4. При этом дважды пропустили в формате «4 на 5». Выводы наверняка будут сделаны. Если получится выдержать спокойно первые 10-12 минут, дальше контроль будет у них.

Прогнозируем, что «Металлург» одержит очередную победу. Особенно после домашней осечки с «Авангардом», который теперь приблизился в таблице. «Магнитка» сильнее, лучше держит темп и обладает качеством в обеих зонах. А вот «Салавату» сейчас трудно вывозить длинную оборону. Особенно на выезде. Ждём победу «Металлурга» с перевесом минимум в две шайбы.

Ставка: «Металлург» обыграет «Салават Юлаев» с форой (-1.5) за 1.80.