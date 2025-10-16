Сила лидера и яркая реинкарнация китайцев в России: игровой день КХЛ

Сегодня, 16 октября, в Континентальной хоккейной лиге очередной игровой день. Регулярный чемпионат продолжается. Выбрали для вас самые интересные встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Салават Юлаев Уфа

«Салават Юлаев» приезжает в Магнитогорск после болезненных 1:4 в матче с «Ак Барсом» на домашнем льду, где в очередной раз вскрылись проблемы в обороне и с дисциплиной. Виктор Козлов открыто говорил о взрослении команды. Нужная реакция на разгром возможна, однако на выезде с лидером Континентальной хоккейной лиги провернуть такое почти нереально. Контраст в плане стабильности сейчас вообще не в пользу гостей.

«Магнитка» эффективнее в первых сменах после вбрасываний в чужой зоне. Да и вообще эффективнее. Просто взгляните на турнирную ситуацию: магнитогорцы занимали перед встречей первое место в сводной таблице КХЛ, а уфимцы шли на последнем месте. Если хозяева в Магнитогорске заберут игру на старте, гостям придётся раскрываться. Вот это-то и станет основной опасностью.

Прогнозируем, что «Металлург» одержит очередную победу. Особенно после домашней осечки с «Авангардом», который теперь приблизился в таблице. «Магнитка» сильнее, лучше держит темп и смотрится качественнее в обеих зонах. Ждём победу «Металлурга» с разницей минимум в две шайбы.

Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Динамо М Москва

«Шанхайские Драконы» снова принимают московское «Динамо» — вторая встреча за двое суток на «СКА Арене». Команда Жерара Галлана держится высоко на Западе и обыграла москвичей со счётом 3:2, хотя у гостей мотивации было предостаточно. А теперь ещё больше.

У хозяев работает скорость в переходах из обороны в атаку и большинство – спецбригады агрессивно бросают с трафиком. Гости сильнее в позиционных атаках и на вбрасываниях, так как структура Кудашова стабильна. Подъяпольский набирает форму после восстановления, а креатива добавляет Гусев. И всё же с приходом Галлана китайский клуб заметно спрогрессировал.

Ждём плотный матч без лишнего риска. Короткий интервал между играми тянет сценарий к «низовому». «Динамо» способно взять реванш, поскольку поправит дисциплину в меньшинстве и ещё прибавит на вбрасываниях, а глубина скамейки поможет в концовке. И всё же недооценивать обновившихся «драконов» не стоит. Прогнозируем ничью в основное время.

Экспресс на матчи КХЛ 16 октября 2025 года

Ставка 1: «Металлург» обыграет «Салават Юлаев» с форой (-1.5) за 1.80.

«Металлург» обыграет «Салават Юлаев» с форой (-1.5) за 1.80. Ставка 2: ничья в основное время в матче «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Москва за 4.20.

Общий коэффициент: 1.80 х 4.20 = 7.56.