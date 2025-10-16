«ПСЖ» — «Страсбург». Сюрприз для чемпиона

17 октября 2025 года в матче 8-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Страсбург». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 мск. Подопечные Луиса Энрике чересчур самоуверенны в чемпионате Франции. Самая молодая в европейских топ-5 лигах команда их за это накажет.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Страсбург» 17 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Страсбурга» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижан за 7.50.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» (17.10.2025)

«ПСЖ» постарается удержаться на первом месте в Лиге 1 после 8-го тура. Команда опережает «Марсель», «Страсбург» и «Лион» лишь на одно очко. Одного из преследователей можно убрать уже в предстоящей встрече. Настрой у обеих команд должен быть запредельным.

В Лиге чемпионов парижане играют куда убедительнее, чем в чемпионате Франции. В последних пяти официальных матчах они выиграли в еврокубках у «Аталанты» (5:0) и «Барселоны» (2:1), а в Лиге 1 уступили «Марселю» (0:1), сыграли вничью с «Лиллем» (1:1) и победили скромный «Осер» (2:0). Излишняя самоуверенность может быть основной причиной такой разницы в результатах.

Главная надежда всех атак «ПСЖ» Брэдли Баркола не забивает в трёх последних встречах во всех турнирах. Ему не даёт покоя мышечная травма, и его участие в игре со «Страсбургом» под вопросом. Гонсалу Рамуш положил по голу в двух играх Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции всё ещё не открыл счёт результативным действиям.

Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Маркиньос по-прежнему травмированы. Без последнего стало сложнее выстроить качественную оборону. Люка Шевалье находится в хорошей форме, и, несмотря на раннее возвращение Матвея Сафонова из сборной в расположение клуба, Луис Энрике вряд ли предоставит россиянину шанс.

«Страсбург» — это не просто вспышка на старте сезона, а сбалансированная команда. Она демонстрирует хорошо организованную игру в атаке и характер. Правда, оба матча с сильными соперниками закончились поражениями — с «Монако» (2:3) и «Марселем» (1:2), однако обоим клубам был дан достойный отпор. Если бы не отменённые голы, результат оказался бы другим.

Подопечным Лиама Росеньора нужно избегать положений вне игры, чтобы не было таких осечек. Однако способность бороться с сильнейшими французскими командами уже продемонстрирована. Параллельно команда из Страсбурга уверенно выступает в Лиге конференций. Выиграла у «Брондбю» (3:2) и «Слована» (2:1). В минувшей встрече Лиги 1 победила «Анже» (5:0).

Купленный летом у «Мирандеса» Хоакин Паничелли лидирует в гонке лучших бомбардиров первенства — пять голов. Мартиаль Годо незаменим в продвижении мяча. Жаль, что травмирован Эмануэль Эмега, который отвечает за креатив в атаках. Напомним, «Страсбург» — самая молодая команда в топ-5 лигах. Удивительный проект!

Талантливые футболисты будут мотивированы наказать «ПСЖ». Всем хочется одолеть победителя Лиги чемпионов. Парижанам и в прошлом сезоне было тяжело играть против «Страсбурга», несмотря на победы 4:2 и 2:1. Хотим предложить не гнаться за ставкой на фаворита, а рискнуть и взять индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча. Почему бы и нет, учитывая сложности хозяев с травмами и настроем.

Ставка: «Страсбург» забьёт «ПСЖ» больше одного гола за 4.20.