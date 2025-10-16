«Унион» и «Боруссия» Мёнхенгладбах покажут типичную Бундеслигу. Прогноз на матч 17 октября

Обе команды не забивали в последних матчах. На этот раз должно прорвать.

17 октября 2025 года в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сыграют берлинский «Унион» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Начало — в 21:30 мск. Лучший день, чтобы начать забивать и порадовать болельщиков.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» М 17 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Берлина. Поставить на победу «Униона» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Боруссии» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу берлинского клуба за 9.00.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Боруссия» Мёнхенгладбах (17.10.2025)

Не лучшим образом «Унион» стартовал в новом сезоне Бундеслиги. После шести матчей всего три очка отделяют его от зоны вылета. Команда одержала всего две победы, но в матчах с командами из верхней части таблицы — «Штутгартом» (2:1) и «Айнтрахтом» (4:3). Может быть, не всё так плохо, просто нужно больше времени на раскачку.

В двух последних матчах берлинцы сыграли вничью с «Гамбургом» (0:0) и уступили «Байеру» (0:2). Интересно, что они не могут забить даже гола после очень результативной победы во встрече с командой из Франкфурта. В той игре хет-трик оформил Оливер Бёрк. Видимо, в последних матчах он уже чувствовал недомогание.

Как сообщает пресса, нападающий заболел и пропустил недавнюю тренировку. Участие в матче 7-го тура под вопросом. Заменить его может разве что Тим Скарке, который не забивал ни в прошлом сезоне, ни в этом. Но есть ещё Ильяс Анса. 20-летний немец хорош в дриблинге и стал автором четырёх голов в шести играх. Андрей Илич, несмотря на роль центрального нападающего, работает на команду и отдал пять результативных передач.

Руководство «Боруссии» из Мёнхенгладбаха наверняка тысячу раз пожалело, что не уволило Херардо Сеоане после ужасного завершения прошлого сезона. Семиматчевая безвыигрышная серия перенеслась на новый розыгрыш Бундеслиги и продлилась ещё на шесть игр. Причём швейцарца уволили три тура назад, а она продолжается. Временно командой руководит Эуген Полански.

До этого поляк работал с дублем клуба из Мёнхенгладбаха, в котором вырастил армянского нападающего Грант-Леона Раноса. Очень часто он говорит о большом будущем этого футболиста, но в основной команде за три матча так и не доверил ему место в стартовом составе. Хотя во встрече с «Айнтрахтом» (4:6) тот вышел на замену и забил дебютный гол.

После результативного матча с командой из Франкфурта минувшая встреча с «Фрайбургом завершилась вничью с нулями на табло. Пять ударов в створ нанесла «Боруссия», однако забить так и не сумела. Особенно болезненно для болельщиков выглядят антирекорды клуба и плачевное положение в год 125-летнего юбилея. Но руководство не унывает.

Оба клуба не так давно провели очень результативные матчи, после чего не могут забить. Однако в немецком чемпионате невозможно долго оставаться без голов. Учитывая большое количество недостатков в обороне у обоих клубов, их атаку может прорвать в очной встрече. На это и делаем расчёт, предлагая поставить на тотал больше 2.5 мяча. А вот выбрать победителя невозможно. Силы примерно равны, плюс есть мотивация прервать неудачную серию.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча в матче «Унион» — «Боруссия» М за 1.80.