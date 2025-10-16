«Овьедо» — «Эспаньол». Ловим ничью в матче чемпионата Испании

17 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Овьедо» и «Эспаньол». Встреча состоится на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. Начало — в 22:00 мск. Не тащит экс-футболист «Зенита» и «Рубина» клуб, которому и так тяжело после повышения из Сегунды.

Коэффициенты букмекеров на матч «Овьедо» — «Эспаньол» 17 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Барселоны. Поставить на победу «Эспаньола» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Овьедо» оценили в 3.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Барселоны за 7.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Овьедо» — «Эспаньол» (17.10.2025)

«Овьедо» с трудом адаптируется к Примере. Держится рядом с зоной вылета. Благодаря преимуществу по дополнительным показателям может выбираться оттуда, но есть проблемы. Главная — очень плохая реализация. Всего четыре забитых мяча в восьми встречах. Худший показатель в лиге.

Руководство не стало медлить и отреагировало сменой главного тренера. Пост занял Луис Мигель Каррион, последним местом работы которого был «Лас-Пальмас». Он уже работал с «Овьедо» в сезоне-2023/2024. Поэтому много времени на изучение нюансов уйти не должно. Предстоящий матч станет для него первым после очередного назначения.

В последних двух матчах клуб из города Овьедо выиграл у «Валенсии» (2:1) и уступил «Леванте» (0:2). Всего у него две победы в сезоне. В конце августа получилось обыграть «Реал Сосьедад» (1:0). Все остальные встречи заканчивались поражениями. Их шесть. Взятый в аренду ветеран Саломон Рондон не оправдывает ожиданий. Звезда сборной Венесуэлы забил всего лишь один мяч в семи играх, в которых принимал участие.

Возможно, экс-игрок «Зенита» и «Рубина» просто не вписывается в общую систему «Овьедо», потому как в «Пачуке» забивал регулярно. Посмотрим, как он будет взламывать оборону «Эспаньола», который находится в одном очке от зоны еврокубков. Старт сезона был впечатляющим, но весь успех куда-то улетучился.

Клуб из Барселоны не может выиграть последние четыре встречи. За это время он уступил «Реалу» (0:2) и «Бетису» (1:2), а вничью сыграл с «Валенсией» (2:2) и «Жироной» (0:0). В трёх из четырёх встреч пропускал по два гола, что говорит о проблемах в обороне. Нули же во встрече с «Жироной» ни о чём не говорят, потому что та за восемь туров забила всего пять мячей.

33-летний Пере Милья — лидер всех атак «Эспаньола». Последнее время его подводит дисциплина, но на поле он отдаёт все силы. Забил три гола в шести играх. Хавьер Пуадо — очень важный механизм в развитии атак. Он мог сравнять счёт в добавленное время с «Бетисом», однако не реализовал пенальти, а после получил травму на тренировке.

Отсутствие одного ключевого футболиста в такой команде — это большая потеря в качестве игры. Пока у клуба из Барселоны спад, «Овьедо» нужно пользоваться моментом. Высока вероятность ничейного результата, и мы это будем ждать. У хозяев ужасная реализация, такая же, как у «Жироны», с которой «Эспаньол» сыграл 0:0. Ждём похожего сценария.

Ставка: ничья в матче «Овьедо» — «Эспаньол» за 3.20.