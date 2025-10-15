Последний матч Станковича и встреча лидеров. Чего ждать от 12-го тура РПЛ

Международная пауза подошла к концу, возвращается клубный футбол. В РПЛ впереди 12-й тур. Он пройдёт в два дня — 18-19 октября. Изучаем прогнозы букмекеров на матчи.

«Локомотив» — ЦСКА

Не просто дерби, а это матч двух лидеров! ЦСКА на первом месте, набрав 24 очка, у «Локомотива» на одно очко меньше. Железнодорожники, кстати, единственная команда, не проигравшая ни разу за 11 туров.

Букмекеры здесь считают шансы практически равными — 2.55 на ЦСКА, 2.75 – на «Локо». На ничью дают котировку 3.40. Это уже третья встреча команд в сезоне, дважды они сыграли в Кубке России. Там были победа команды Фабио Челестини 2:1 и нулевая ничья. Если же взять последние пять очных встреч в рамках РПЛ, то здесь у команд по одной победе и три ничьих. И лишь в одном матче одна из команд не смогла забить. Так что напрашивается обмен голами. «Локомотив» испытывает проблемы в обороне, однако впереди Батраков и компания что-то придумают. Коэффициент 1.65.

«Спартак» — «Ростов»

Оба коллектива лихорадит. «Спартак» на грани расставания с Деяном Станковичем, серба спасает лишь то, что замены ему на сегодня нет. У ростовчан же огромные пертурбации в руководстве — свой пост покинул президент клуба Арташес Арутюнянц. Москвичи — фавориты, они и дома, и состав у них сильнее, на победу красно-белых дают 1.57, а на дончан – 5.70, ничья доступна за 4.20. Казалось бы, лёгкая победа «Спартака», но интервью Деяна Станковича сербской прессе может перевернуть всё с ног на голову. Пожалуй, можно попробовать взять и ничейный исход.

«Динамо — «Ахмат»

Матч команд Валерия Карпина и Станислава Черчесова — это всегда интересно. Тем более что они и в турнирной таблице соседствуют, набрав по 15 очков. Но если грозненцы быстро выправили ситуацию с приходом нового тренера, то у Карпина пока совсем не получается. На москвичей здесь предлагают коэффициент 1.70, а на «Ахмат» – 4.80, на ничью можно поставить за 3.95. Кажется, коэффициенты на «Динамо» здесь немного перекошены. По крайней мере, «Ахмат» при Черчесове точно более организован.

«Пари НН» — «Акрон»

Это матч команд, где могут смениться главные тренеры. Особенно в случае поражения от прямого конкурента. «Акрон» на 13-м месте, он набрал восемь очков. У «Пари НН» на два очка меньше, и он на две строчки ниже. Нижегородцы дома, на них дают 2.45, а на их соперников – 2.80. Ничья котируется за 3.55. Что называется, игра на три исхода. Пожалуй, «Акрон» выглядел более цельно, тем более с Артёмом Дзюбой, который точно никому не уступит в характере.

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Ещё один матч с интригами. У самарцев должен вернуться в строй Вадим Раков, благодаря которому команде Магомеда Адиева удался стартовый спурт. У оренбуржцев и вовсе новый тренер. Ильдар Ахметзянов классно работал в Первой лиге в «КАМАЗе», теперь – попытка закрепиться на новом уровне. На хозяев предлагают коэффициент 1.95, а на гостей – 3.60, ничья доступна за 3.80.

«Динамо» Мх — «Краснодар»

Класс команд здесь несопоставим, однако после паузы на сборные у динамовцев, пожалуй, лучший шанс набрать очки в матче с одним из лидеров. Бонусом тяжёлое поле в Каспийске, на котором разрушать куда легче, чем созидать.

На «Краснодар» можно поставить за 1.77, а на хозяев – за 5.00. Пари на ничью можно заключить на 3.50. И, наверное, никто не удивится, если «Краснодар» не выиграет. Хотя если и выиграет, в этом тоже не будет ничего странного.

«Сочи» — «Зенит»

У Игоря Осинькина начинает получаться в «Сочи», но уж очень силён соперник. «Зениту» нужны очки, борьба за чемпионство очень острая. Вряд ли сочинцы здесь смогут на что-то рассчитывать. Хотя так говорили и перед игрой петербуржцев с «Акроном». Поэтому на «Зенит» дают достаточно высокие 1.40, учитывая места, которые занимают команды. Шансы хозяев оценили в 7.80, а ничью – в 4.80.

«Рубин» — «Балтика»

Здесь должна быть настоящая рубка. Две системные команды, которые ставят на организованность. Казанцев аналитики оценивают чуть выше. Они играют на своём поле, ну и фактор Мирлинда Даку никто не отменял. 2.55 — 3.10 на победы команд, а ничья доступна за 3.00. И почему-то кажется, что это наиболее вероятный исход противостояния.