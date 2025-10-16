Дерби равных: почему просится ничья в матче «Локомотив» — ЦСКА

Синоптики обещают в Москве не самый тёплый субботний вечер 18 октября, но скучать болельщикам будет некогда. РПЛ разогналась, впереди 12-й тур. Центральный матч уикенда: московское дерби «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на «РЖД-Арене», стартовый свисток запланирован на 19:45 мск. Давайте разберём текущее состояние соперников и прикинем возможный сценарий встречи.

Что думают букмекеры о дерби «Локомотив» — ЦСКА 18 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не выделяют явного фаворита. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.85, что приблизительно составляет 35% вероятности. Ничья идёт за 3.56, а победа ЦСКА оценивается в 2.61. Как видно, шансы плюс-минус одинаковые.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

«Локомотив» — единственный без поражений в РПЛ

Дома «Локомотив» играет бодро. Команда Михаила Галактионова любит быстро переходить из обороны в атаку и активно использовать фланги. В такие моменты помогает поддержка трибун: когда стадион подгоняет, хозяева охотнее лезут в чужую штрафную и чаще бьют по воротам.

При этом у железнодорожников стало чуть меньше лишних рисков у своих ворот. В последнем туре чемпионата России с московским «Динамо» они разгулялись, выиграли со счётом 5:3. Однако до того всухую обыграли «Рубин» (1:0) и ещё в Кубке России до серии пенальти не пропустили от ЦСКА — 0:0 (2:4 пен.).

Теперь соперникам снова предстоит встретиться. Снова на «РЖД-Арене». «Локомотив» отстаёт от ЦСКА в турнирной таблице на одно очко и является единственным клубом, кто до сих пор ни разу не проиграл. Фактически он может реально отомстить армейцам, лишив их первого места.

ЦСКА — заслуженный лидер чемпионата России

У армейцев наконец-то заметна стабильность. В этом сезоне команда компактно обороняется, не даёт сопернику свободных зон и при этом ловко атакует (22 гола в 11 турах). Часто достаточно одного перехвата в центре, чтобы быстро развернуть атаку и попасть в штрафную несколькими передачами. Это не выглядит красиво на всех минутных отрезках, но даёт результат.

А что ещё нужно? Фабио Челестини был удостоен награды тренеру месяца не просто так. Регулярные победы принесли армейцам 24 очка и помогли им задержаться на первом месте в турнирной таблице. Строго говоря, заслуженно. Однако статус лучшего клуба нужно постоянно подтверждать. Желающих забрать его много.

Чего ждать от центрального матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги?

Старт матча, скорее всего, получится осторожным. Команды присмотрятся друг к другу и не полезут вперёд без оглядки. На этом фоне любое стандартное положение или дальний удар может стать первым серьёзным моментом.

Ключ — первый гол. Если забьют хозяева, игра раскроется. «Локомотив» получит пространство для контратак, а ЦСКА придётся добавлять впереди. Если первыми отличатся гости, «Локомотиву» нужно будет идти большими силами, и тогда у армейцев появятся зоны за спинами защитников.

Судя по текущей форме и характеру обеих команд, а также учитывая мотивационный фактор, здесь читается плотная борьба до конца встречи и обмен голами. Много «огня» может прийтись на второй тайм. Обычно именно тогда свежие замены и дальние удары чаще решают исход.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА (18.10.2025)

Базовый вариант — ничья. Обе команды сейчас достаточно собранные, чтобы не посыпаться после пропущенного, и достаточно смелые, чтобы создавать собственные моменты. 1:1 или 2:2 — вполне рабочие варианты для такого сценария.

Если подходить к ставке аккуратно, вам могут понравиться рынки «обе забьют» и тоталы вокруг двух-четырёх голов. Любой сценарий с ранним голом одного из соперников повышает шансы на открытый второй тайм, но в целом перевеса кого-то одного не ждём.

Ставка: ничья в дерби «Локомотив» — ЦСКА за 3.56.