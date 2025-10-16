«Торпедо» — ЦСКА: пора исправлять положение

«Торпедо» и ЦСКА встретятся 17 октября в Нижнем Новгороде. Матч важен для обоих. Хозяева колеблются возле топ-3 Западной конференции, но сдали позиции. Гости же срочно ищут выход из кризиса. При этом плотность таблицы крайне велика — каждое очко дорого. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 17 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, что приблизительно составляет 51% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5 шайб доступен с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5 шайб — с коэффициентом 1.80. Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.73. Реализованный буллит в основное время представлен за 11.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

У нижегородского «Торпедо» в этом сезоне рулит Алексей Исаков, который пришёл летом на смену Ларионову. Начали нижегородцы за здравие, даже какое-то время лидировали. Однако сейчас результаты просели. У ЦСКА заправляет Игорь Никитин. Армейцы буксуют куда сильнее: спустились к границе топ-8, проигрывают отрезки без шайбы. Исаков после неровной выездной серии ищет баланс в звеньях, а Никитин осторожно вводит молодёжь.

Главная новость у ЦСКА — ситуация со Спронгом. Лучший бомбардир не поехал к «Локомотиву» в Ярославль. По словам Никитина, остался в Москве. А некоторые источники пишут, что он пропустит и визит в Нижний Новгород. Без его броска в одно касание мощь большинства падает, а ведь это, пожалуй, один из немногих козырей команды. Нагрузка смещается на Зернова и Соркина, больше игры через борт и прострелов на пятак.

«Торпедо» перед матчем — это две стороны медали. Накануне в Минске нижегородцы получили 1:7 от местного «Динамо», что высветило провалы при длинных сменах. Однако клуб усилился: дебютировал Шейн Принс, полезный в контратаках и на добивании. В Минске он сыграл около 14 минут и сразу стал опцией под вход в зону. Кроме того, мотивация сейчас у всей команды должна быть серьёзная.

Личные встречи в Нижнем Новгороде идут с перевесом ЦСКА, и это психологический бонус. Но параллельно с тем обе команды сейчас уязвимы: «Торпедо» после серии провалов, ЦСКА — из-за ломкого прессинга и огрехов на сменах. Часто такие игры решают спецбригады и голкиперы. Вероятно, потому начало матча будет закрытым, с акцентом на порядок в собственном хоккее.

Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет и в итоге возьмёт матч в одну-две шайбы. Что-то вроде 3:2 в пользу гостей здесь может быть, но не более того. Аргументы: мотивация прерывать серию, более надёжная пара лидеров в защите (Нестеров и Провольнев), приличное большинство. Базовый вариант для ставки — X2 + ТМ 5.5 шайбы.

Ставка: ЦСКА не проиграет «Торпедо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.