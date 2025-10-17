Овечкин против Капризова в НХЛ, а ЦСКА Никитина исправляется в КХЛ: ставки на хоккей

Сегодня, 17 октября, в Континентальной хоккейной лиге среди прочих состоится матч «Торпедо» — ЦСКА, который начнётся в 19:00 мск. Нижегородцы после 1:7 от минского «Динамо», москвичи — после 1:4 от «Локомотива». А в ночь на 18 октября можно будет посмотреть матч «Вашингтон» — «Миннесота» в НХЛ, старт — в 2:00 мск.

Прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА

У нижегородского «Торпедо» в этом сезоне рулит Алексей Исаков, который пришёл летом на смену Ларионову. Начали нижегородцы за здравие, даже какое-то время лидировали. Однако сейчас результаты просели. У ЦСКА заправляет Игорь Никитин. Армейцы буксуют куда сильнее: спустились к границе топ-8, проигрывают отрезки без шайбы. Исаков после неровной выездной серии ищет баланс в звеньях, а Никитин осторожно вводит молодёжь.

Личные встречи в Нижнем Новгороде идут с перевесом ЦСКА, и это психологический бонус. Но параллельно с тем обе команды сейчас уязвимы: «Торпедо» после серии провалов, ЦСКА — из-за ломкого прессинга и огрехов на сменах. Часто такие игры решают спецбригады и голкиперы. Вероятно, потому начало матча будет закрытым, с акцентом на порядок в собственном хоккее.

Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет и в итоге возьмёт матч в одну-две шайбы. Что-то вроде 3:2 в пользу гостей здесь может быть, но не более того. Аргументы: мотивация прерывать серию, более надёжная пара лидеров в защите (Нестеров и Провольнев), приличное большинство. Базовый вариант для ставки — X2 + ТМ 5.5 шайбы.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота»

«Вашингтон» принимает «Миннесоту». Важная деталь — у «Уайлд» чуть меньше пауза, ведь после выезда в Даллас им лететь в столицу, тогда как «Кэпс» проводят вторую домашнюю игру подряд. Плюс «столичные» идут на серии из трёх побед подряд, что добавляет уверенности.

Овечкин и большинство должны решать: бросок лидера по-прежнему притягивает соперников, хотя спецбригады ещё «сырые», поскольку тренерский штаб только нащупывает роли. При этом без шайбы столичная команда стала плотнее.

«Миннесота» опасна скоростью и Капризовым, ведь тот стартовал результативно и тянет атаку. Но на коротком интервале после «Далласа» снижаются свежесть и дисциплина смен — отсюда риск фолов и провалов обороны. На таком фоне домашний прессинг и трафик «Кэпс» должны перевесить. Прогнозируем победу «Вашингтона» в основное время.

Экспресс на хоккей 17 октября 2025 года

Ставка 1: ЦСКА не проиграет «Торпедо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

ЦСКА не проиграет «Торпедо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17. Ставка 2: «Вашингтон» обыграет «Миннесоту» за 2.44.

Общий коэффициент: 2.17 х 2.44 = 5.29.