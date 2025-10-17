«ПСЖ» будет шокирован, а в Бундеслиге намечается веселуха: экспресс на футбол

Октябрьская международная пауза на матчи сборных позади, возвращаемся к клубному футболу. Сегодня, 17 октября, откроется программа уикенда во многих европейских первенствах. Выбрали для вас самые интересные вывески и составили экспресс.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Страсбург»

«ПСЖ» постарается удержаться на первом месте в Лиге 1 после 8-го тура. Команда опережает «Марсель», «Страсбург» и «Лион» лишь на одно очко. Одного из преследователей можно убрать уже в предстоящей встрече. Настрой у обеих команд должен быть запредельным.

В Лиге чемпионов парижане играют куда убедительнее, чем в чемпионате Франции. Излишняя самоуверенность может быть основной причиной такой разницы в результатах. «Страсбург» — это не просто вспышка на старте сезона, а сбалансированная команда. Она демонстрирует хорошо организованную игру в атаке и характер.

Талантливые футболисты будут мотивированы наказать «ПСЖ». Всем хочется одолеть победителя Лиги чемпионов. Парижанам и в прошлом сезоне было тяжело играть против «Страсбурга», несмотря на победы 4:2 и 2:1. Хотим предложить не гнаться за ставкой на фаворита, а рискнуть и взять индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча. Почему бы и нет, учитывая сложности хозяев с травмами и настроем.

Прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» Мёнхенгладбах

Не лучшим образом «Унион» стартовал в новом сезоне Бундеслиги. После шести матчей всего три очка отделяют его от зоны вылета. Команда одержала всего две победы, но в матчах с командами из верхней части таблицы — «Штутгартом» (2:1) и «Айнтрахтом» (4:3). Может быть, не всё так плохо, просто нужно больше времени на раскачку.

А руководство «Боруссии» из Мёнхенгладбаха наверняка тысячу раз пожалело, что не уволило Херардо Сеоане после ужасного завершения прошлого сезона. Семиматчевая безвыигрышная серия перенеслась на новый розыгрыш Бундеслиги и продлилась ещё на шесть игр. Швейцарца уволили три тура назад, а она продолжается. Временно командой руководит Эуген Полански. Во встрече с «Айнтрахтом» (4:6) удалось забить четыре мяча, но после того — голяк.

То есть оба клуба не так давно провели очень результативные матчи, после чего не могут забить. Однако в немецком чемпионате невозможно долго оставаться без голов. Учитывая большое количество недостатков в обороне у обоих клубов, их атаку может прорвать в очной встрече. На это и делаем расчёт, предлагая поставить на тотал больше 2.5 мяча. А вот выбрать победителя невозможно. Силы примерно равны, плюс есть мотивация прервать неудачную серию.

Прогноз на матч «Овьедо» — «Эспаньол»

«Овьедо» с трудом адаптируется к Примере. Держится рядом с зоной вылета. Благодаря преимуществу по дополнительным показателям может выбираться оттуда, но есть проблемы. Главная — очень плохая реализация. Всего четыре забитых мяча в восьми встречах. Худший показатель в лиге. Руководство не стало медлить и отреагировало сменой главного тренера. Пост занял Луис Мигель Каррион.

Посмотрим, как он будет взламывать оборону «Эспаньола», который находится в одном очке от зоны еврокубков. Старт сезона был впечатляющим, правда, весь успех куда-то улетучился. Клуб из Барселоны не может выиграть последние четыре встречи. За это время он уступил «Реалу» (0:2) и «Бетису» (1:2), а вничью сыграл с «Валенсией» (2:2) и «Жироной» (0:0).

33-летний Пере Милья — лидер всех атак «Эспаньола», но получил травму на тренировке. Отсутствие одного ключевого футболиста в такой команде — это большая потеря в качестве игры. Пока у клуба из Барселоны спад, «Овьедо» нужно пользоваться моментом. Высока вероятность ничейного результата, и мы это будем ждать. У хозяев ужасная реализация, такая же, как у «Жироны», с которой «Эспаньол» сыграл 0:0. Ждём похожего сценария.

Экспресс на футбол 17 октября 2025 года

тотал больше 2.5 мяча в матче «Унион» — «Боруссия» М за 1.80. Ставка 3: ничья в матче «Овьедо» — «Эспаньол» за 3.20.

Общий коэффициент: 4.20 х 1.80 х 3.20 = 24.1.