«Барселона» — «Жирона». Рашфорд отдувается за всех

В каталонском дерби вся надежда только на Маркуса.

18 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Жирона». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 17:15 мск. Последние четыре каталонских дерби были очень результативными. Разбираемся, каковы шансы этой тенденции продолжиться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Жирона» 18 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сине-гранатовым. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.17, а шансы «Жироны» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу сине-гранатовых за 9.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Жирона» (18.10.2025)

Ханс-Дитер Флик должен был извлечь урок из поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2), но прошлая встреча в Примере с «Севильей» (1:4) обернулась полным крахом. Большое количество брака в обороне, плохие дисциплина и реализация стали причиной провальной игры. Насмешки над «Реалом» закончились, и «Барселона» вновь на второй строчке в таблице Примеры.

Мотивация после двух неудач должна быть запредельной. Поэтому настроить футболистов на игру с аутсайдером будет легко. Вот только череда травм выбивает из колеи каталонский клуб. В расположении сборных травмы получили Даниэль Ольмо и Роберт Левандовски. Ламин Ямаль пропустил вызов в национальную команду и вряд ли будет готов к матчу 9-го тура Примеры.

Отсутствие целой группы игроков атаки ставит Ханс-Дитера Флика в тупик. Ферран Торрес отделался микроповреждением в расположении сборной Испании. Если всё несерьёзно, тренер будет им рисковать. Под вопросом участие Рафиньи, который пропустил уже три матча из-за травмы. Маркус Рашфорд может взять на себя роль лидера. Англичанин и так оставляет приятные ощущения своей игрой.

Даже из сложившейся ситуации Ханс-Дитер Флик обязан найти выход. Впереди каталонское дерби с аутсайдером, которое не предвещает ничего плохого. «Жирона» загнала себя в неудобное положение и находится в зоне вылета, на 18-м месте. Никто в Примере не пропускает больше (17 голов).

Огромный недостаток в обороне можно было бы хоть как-то компенсировать уверенной игрой впереди, но и тут не получается. Всего пять мячей забила команда в восьми встречах. Несмотря на это, Мичел Санчес всё ещё у руля и пытается выбраться из кризисного состояния. В последнее время появились просветы.

В трёх прошлых матчах «Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Эспаньолом» (0:0), а победила в игре с «Валенсией» (2:1). Возможно, команда находит себя после сильных изменений в летнее трансферное окно. Украинец Владислав Ванат забил один из голов в этих встречах. Аксель Витсель староват для скоростей испанского чемпионата, но проходит в основу.

Мичел Санчес тоже вправе жаловаться на переполненный лазарет. Травмированных ещё больше, чем у Флика. Особенно не хватает Виктора Цыганкова и Аззедина Унаи. Проблемы обеих команд с футболистами атаки не оставляют другого выбора, кроме как взять победу «Барселоны» через тотал меньше 4.5 мяча. Два последних дерби команда Флика выиграла со счётом 4:1, но в этот раз всё будет скромнее.

Ставка: «Барселона» выиграет у «Жироны» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.