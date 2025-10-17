Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Бавария — Боруссия Дортмунд, 18 октября 2025, прогноз на матч Бундеслиги, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, голы, счёт

«Бавария» — «Боруссия» Д. Кейн и Диас против главных конкурентов
Максим Ермаков
«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Мощнейшая мюнхенская атака не позволит дортмундцам расслабиться.

18 октября 2025 года в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 19:30 мск. Гости попытаются остановить «машину» Венсана Компани и сократить отставание в таблице. План выглядит нереальным.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 18 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мюнхена. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.33, а шансы дортмундской «Боруссии» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба за 9.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд (18.10.2025)

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров в Бундеслиге есть только две команды, которые ещё никому не проигрывали, — это «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Пришло время им встретиться в очном матче и выявить сильнейшего. Команда из Мюнхена возглавляет таблицу, одержав победы во всех шести встречах с сумасшедшей разницей голов — 25:3. Нойеру 39 лет, а он всё ещё в шикарной форме. Четыре встречи отыграл «на ноль» в первенстве.

В последнем матче «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (3:0), а до этого — «Вердер» (4:0). Параллельно она успешно выступает в Лиге чемпионов, одержав победы в играх с «Челси» (3:1) и «Пафосом» (5:1). Непонятно, кто сможет остановить немецкую «машину», которую запустил Венсан Компани. Она идеальна во всём и не даёт даже шанса соперникам.

Материалы по теме
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!

Мощный прессинг, которым можно раздавить лучшую оборону и заканчивать атаки соперников ещё в зародыше. Кейн готов растерзать любую защиту. Он забивает в шести матчах за клуб подряд, оформил четыре дубля и один хет-трик. Луис Диас обрёл новую семью и под впечатлением игры Гарри уже забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в Бундеслиге.

Интересно, что придумает Нико Ковач для «Боруссии», чтобы затормозить настолько мощное нападение мюнхенцев. Его модель игры построена на контрпрессинге. Команда вступает в отбор сразу после потери мяча и совершает быстрые переходы из обороны в атаку. Пока всё работает хорошо, но иногда система даёт сбой.

В Бундеслиге клуб из Дортмунда два матча сыграл вничью — с «Санкт-Паули» (3:3) и в минувшем туре с «Лейпцигом» (1:1). Из-за этих результатов отставание от «Баварии» в таблице увеличилось до четырёх очков. В Лиге чемпионов тоже была ничья — с «Ювентусом» (4:4). Очень яркий и запоминающийся футбол! В прошлом матче получилось разгромить «Атлетик» (4:1).

Материалы по теме
Последний матч Станковича и встреча лидеров. Чего ждать от 12-го тура РПЛ
Последний матч Станковича и встреча лидеров. Чего ждать от 12-го тура РПЛ

Команда Нико Ковача в чемпионате Германии забила почти в два раза меньше голов, чем клуб из Мюнхена. Неплохо действует в обороне — четыре пропущенных. Грегор Кобель стабилен, у него четыре «сухих» матча, как и у Нойера. Серу Гирасси является лучшим бомбардиром дортмундцев, а Карим Адейеми — его хороший партнёр в развитии и завершении атак. Джоб Беллингем не пробился в стартовый состав и пока без результативных действий.

В минувшем сезоне Бундеслиги оба матча между «Баварией» и «Боруссией» закончились вничью (1:1 и 2:2). В этот раз у клуба из Мюнхена должно быть преимущество, но ставить на победу не решимся. Рекомендуем взять тотал больше 3.5 мяча. Только в одной из девяти последних официальных встреч подопечных Венсана Компани забивалось меньше четырёх мячей. У команды из Дортмунда временами появляются провалы в обороне, которые она потом компенсирует атакой.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.82.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android