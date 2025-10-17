«Бавария» — «Боруссия» Д. Кейн и Диас против главных конкурентов

18 октября 2025 года в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 19:30 мск. Гости попытаются остановить «машину» Венсана Компани и сократить отставание в таблице. План выглядит нереальным.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 18 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мюнхена. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.33, а шансы дортмундской «Боруссии» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба за 9.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд (18.10.2025)

После шести туров в Бундеслиге есть только две команды, которые ещё никому не проигрывали, — это «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Пришло время им встретиться в очном матче и выявить сильнейшего. Команда из Мюнхена возглавляет таблицу, одержав победы во всех шести встречах с сумасшедшей разницей голов — 25:3. Нойеру 39 лет, а он всё ещё в шикарной форме. Четыре встречи отыграл «на ноль» в первенстве.

В последнем матче «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (3:0), а до этого — «Вердер» (4:0). Параллельно она успешно выступает в Лиге чемпионов, одержав победы в играх с «Челси» (3:1) и «Пафосом» (5:1). Непонятно, кто сможет остановить немецкую «машину», которую запустил Венсан Компани. Она идеальна во всём и не даёт даже шанса соперникам.

Мощный прессинг, которым можно раздавить лучшую оборону и заканчивать атаки соперников ещё в зародыше. Кейн готов растерзать любую защиту. Он забивает в шести матчах за клуб подряд, оформил четыре дубля и один хет-трик. Луис Диас обрёл новую семью и под впечатлением игры Гарри уже забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в Бундеслиге.

Интересно, что придумает Нико Ковач для «Боруссии», чтобы затормозить настолько мощное нападение мюнхенцев. Его модель игры построена на контрпрессинге. Команда вступает в отбор сразу после потери мяча и совершает быстрые переходы из обороны в атаку. Пока всё работает хорошо, но иногда система даёт сбой.

В Бундеслиге клуб из Дортмунда два матча сыграл вничью — с «Санкт-Паули» (3:3) и в минувшем туре с «Лейпцигом» (1:1). Из-за этих результатов отставание от «Баварии» в таблице увеличилось до четырёх очков. В Лиге чемпионов тоже была ничья — с «Ювентусом» (4:4). Очень яркий и запоминающийся футбол! В прошлом матче получилось разгромить «Атлетик» (4:1).

Команда Нико Ковача в чемпионате Германии забила почти в два раза меньше голов, чем клуб из Мюнхена. Неплохо действует в обороне — четыре пропущенных. Грегор Кобель стабилен, у него четыре «сухих» матча, как и у Нойера. Серу Гирасси является лучшим бомбардиром дортмундцев, а Карим Адейеми — его хороший партнёр в развитии и завершении атак. Джоб Беллингем не пробился в стартовый состав и пока без результативных действий.

В минувшем сезоне Бундеслиги оба матча между «Баварией» и «Боруссией» закончились вничью (1:1 и 2:2). В этот раз у клуба из Мюнхена должно быть преимущество, но ставить на победу не решимся. Рекомендуем взять тотал больше 3.5 мяча. Только в одной из девяти последних официальных встреч подопечных Венсана Компани забивалось меньше четырёх мячей. У команды из Дортмунда временами появляются провалы в обороне, которые она потом компенсирует атакой.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.82.