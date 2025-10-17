«Рома» — «Интер». Тотти прав, но и победитель просматривается

18 октября 2025 года в матче 7-го тура Серии А сыграют «Рома» и «Интер». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 21:45 мск. Обе команды борются за первое место в таблице, а разница между ними в три очка вынуждает каждого играть только на победу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Интер» 18 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Милана. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Ромы» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер» (18.10.2025)

Как сказал легендарный итальянский футболист Франческо Тотти — матч «Ромы» и «Интера» будет битвой. И он полностью прав. Обе команды располагаются в верхней части таблицы, но миланцы отстают на три очка. Джан Пьеро Гасперини оживил клуб из Рима и сделал его претендентом на борьбу за золото Серии А.

Что будет на дистанции — увидим потом. Уже не всё так гладко, несмотря на 15 набранных очков в шести турах. Было поражение в матче с «Торино» (0:1), а в минувшей встрече с «Фиорентиной» (2:1) удалось добыть волевую победу. Есть острая проблема с реализацией моментов. Всего семь мячей забили римляне в Серии А. В топ-7 таблицы первенства никто не забивает так мало.

С другой стороны, «Рома» очень организованно и компактно обороняется, пропустив лишь два мяча. Параллельно она выступает в Лиге Европы, выиграв у «Ниццы» (2:1) и уступив «Лиллю» (0:1). Минимальное поражение и является следствием недостатка креатива в атаках. Лучшую игру впереди демонстрирует Матиас Соуле, а Артём Довбик постепенно возвращается в стартовый состав, но пока не вернулся на прежний уровень.

У «Интера» всё абсолютно наоборот. Нет никаких трудностей с реализацией. Забивает больше всех в Серии А — уже 17 голов. Однако хуже своих конкурентов обороняется — восемь пропущенных. Хотя с такой атакой вряд ли это глобальная проблема, ведь она не сильно сказывается на результатах.

Кристиану Киву потребовалось время, чтобы адаптироваться в качестве главного тренера. Это привело к двум поражениям на старте сезона, но последние пять официальных встреч его подопечные выиграли. В Серии А были биты аутсайдеры — «Сассуоло» (2:1), «Кальяри» (2:0) и «Кремонезе» (4:1), а в Лиге чемпионов были обыграны «Аякс» (2:0) и пражская «Славия» (3:0).

Лаутаро Мартинес забивает в трёх последних матчах за клуб, оформил один дубль, а вот участие Маркуса Тюрама под вопросом из-за травмы. На счету француза три гола в Серии А и два в Лиге чемпионов. Генрих Мхитарян проходит в стартовый состав и приносит пользу благодаря опыту. Как и голкипер Ян Зоммер, демонстрирующий впечатляющую игру в воротах.

Удивительно, но факт — клуб из Милана выиграл последние четыре очные встречи в Риме. «Рома» в порядке, но у неё есть проблемы с реализацией, из-за которых уже дважды по сезону не получалось отыграться с 0:1. «Интер» может обнаружить ещё несколько недостатков соперника благодаря своей креативной атаке. Прогнозируем победу гостей. Прямо сейчас они набрали приличный ход.

Ставка: «Интер» выиграет у «Ромы» за 2.45.