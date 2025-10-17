«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Грилиш был бы очень кстати

«Манчестер Сити» принимает «Эвертон» 18 октября на «Этихаде». У хозяев по-прежнему за результат отвечает Пеп Гвардиола, у гостей — Дэвид Мойес, и это сразу задаёт тон: контроль против дисциплины. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. А что думают букмекеры?

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» 18 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 71% вероятности. Ничья идёт за 5.00, а победа «Эвертона» по итогам 90 минут оценивается в 7.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.70. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Эвертон» (18.10.2025)

Главной сюжетной линией мог бы стать Джек Грилиш, однако на поле его не будет. Футболист арендован «Эвертоном» у «Манчестер Сити» и по правилам английской Премьер-лиги не имеет права играть против клуба-владельца. И это большая потеря, ведь Грилиш — основной созидатель у Мойеса. Напомним, Доминик Калверт-Льюин летом ушёл в «Лидс».

Судя по форме и статистике, у «Манчестер Сити» и без того есть внушительный буст. Команда Гвардиолы идёт на довольно успешной серии плюс исторически хороша против «Эвертона» — не проигрывает в АПЛ с января 2017 года. То есть фактор стадиона «Этихад» и очные встречи — на стороне Гвардиолы и «горожан».

В игре у хозяев акценты прежние. Эрлинг Холанд — главный адресат в штрафной, Фил Фоден отвечает за креатив между линиями, а Жереми Доку способен делать рывки «один в один» и прострелы. По цифрам у Холанда всё хорошо, он очень результативно стартовал в АПЛ, Доку — среди лидеров по результативным передачам.

У «Эвертона» без Грилиша ширины станет заметно меньше, зато остаются Илиман Ндиайе и Джеймс Гарнер для быстрых выходов из обороны и дальних ударов. Пикфорд — привычно надёжен в плотной обороне. В таблице ливерпульцы держатся в середине, что подтверждает их прогресс после прихода Мойеса. И всё же класс у оппонента выше.

Скорее всего, «Манчестер Сити» будет давить через полупространства и «резать» блоки передачами за спину. Ответ «Эвертона» — средний блок, сужение к центру и переход в контратаку первым пасом после перехватов. Если хозяева забьют первыми, игра упростится для них и раскроется. Если не получится — понадобятся терпение и ротация.

В итоге всё равно прогнозируем победу «Манчестер Сити». Правда, в один-два мяча. Аргументы просты: серия очных матчей, качество решений в финальной трети, исполнительское мастерство футболистов и отсутствие Грилиша у гостей — преимущества «Сити». Однако «Эвертон» сейчас в таком состоянии, что не позволит случиться разгрому.

Ставка: «Манчестер Сити» обыграет «Эвертон» в один-два мяча за 2.07.