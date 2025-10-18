«Локомотив» и ЦСКА решают, кому достанется первое место: ставки на РПЛ

Международная пауза позади, возвращаемся к клубному футболу. Сегодня, 18 октября, пройдут некоторые матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Выбрали для вас самые яркие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Дома «Локомотив» играет бодро. Команда Михаила Галактионова любит быстро переходить из обороны в атаку и активно использовать фланги. В такие моменты помогает поддержка трибун: когда стадион подгоняет, хозяева охотнее лезут в чужую штрафную и чаще бьют по воротам. Кроме того, «Локомотив» отстаёт от ЦСКА в турнирной таблице на одно очко и является единственным клубом, который до сих пор ни разу не проиграл в РПЛ.

У армейцев наконец-то заметна стабильность. В этом сезоне команда компактно обороняется, не даёт сопернику свободных зон и при этом ловко атакует (22 гола в 11 турах). Часто достаточно одного перехвата в центре, чтобы быстро развернуть атаку и попасть в штрафную несколькими передачами. Это не выглядит красиво на всех отрезках, но даёт результат. А что ещё нужно?

Старт матча, скорее всего, получится осторожным. Команды присмотрятся друг к другу и не полезут вперёд без оглядки. Ключ — первый гол. Судя по текущей форме и характеру обеих команд, а также учитывая мотивационный фактор, здесь читается плотная борьба до конца встречи и обмен голами. Базовый вариант для ставки — ничья. Если подходить аккуратно, вам могут понравиться рынок «обе забьют» и тоталы вокруг двух-четырёх голов.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Деян Станкович публично сказал, что готов к отставке, но работает дальше. «Ростов» ведёт Джонатан Альба — это закреплено клубом, а гендиректор подчёркивает полное доверие к штабу. Разные векторы у команд. «Спартаку» надо контролировать свои ошибки, «Ростову» — взять курс на стабильность и дисциплину. Форма «Спартака» перед паузой улучшилась. Ростовчане до паузы тоже были неплохи, взяли очки в Оренбурге — 1:0.

Психологический фон тоже влияет. Вокруг «Спартака» участились разговоры об увольнении тренера, и есть жёсткий запрос на результат уже сейчас. У «Ростова» – тема долгов: клуб открыто признаёт обязательства и обещает доиграть сезон, при этом параллельно меняется верхушка управления. На поле всё может вылиться в нервные концовки и осторожность.

Прогнозируем, что «Спартак» окажется ближе к победе, однако лишь в один мяч. Аргументы просты: доминирование в центре, сильные стандарты, хороший тонус лидеров атаки и преимущество домашнего поля. Сценарий с ничьей 1:1 возможен, если хозяева не сумеют отличиться до перерыва.

Экспресс на матчи РПЛ 18 октября 2025 года

Ставка 1: ничья в дерби «Локомотив» — ЦСКА за 3.56.

ничья в дерби «Локомотив» — ЦСКА за 3.56. Ставка 2: «Спартак» не проиграет «Ростову» + обе забьют за 2.15.

Общий коэффициент: 3.56 х 2.15 = 7.65.