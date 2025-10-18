Жаркая суббота с «Барселоной», «Баварией», «Манчестер Сити» и «Интером»: ставки на футбол

Клубный футбол вернулся после октябрьской международной паузы! Сегодня, 18 октября, пройдёт масса классных матчей. Выбрали самые сочные и составили экспресс.

Прогноз на матч «Рома» — «Интер»

Как сказал легендарный итальянский футболист Франческо Тотти — матч между «Ромой» и «Интером» будет битвой. И он полностью прав. Обе команды располагаются в верхней части таблицы, но миланцы отстают на три очка. Джан Пьеро Гасперини оживил клуб из Рима и сделал его претендентом на борьбу за золото в Серии А. А «Интер» есть «Интер».

«Рома» очень организованно и компактно обороняется и пропустила лишь два мяча в чемпионате Италии. Параллельно неплохо выступает в Лиге Европы. У «Интера» нет никаких трудностей с реализацией, в отличие от соперника. Команда забивает больше всех в Серии А, однако хуже своих конкурентов обороняется.

При этом вот вам удивительный факт — миланцы выиграли последние четыре очные встречи в Риме. «Рома» в порядке, однако у неё есть проблемы с реализацией, из-за которых уже дважды по ходу сезона не получалось отыграться с 0:1. «Интер» может обнаружить ещё несколько недостатков соперника благодаря своей креативной атаке. Прогнозируем победу гостей. Прямо сейчас они набрали приличный ход.

Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

После шести туров в Бундеслиге есть только две команды, которые ещё никому не проигрывали — «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Пришло время им встретиться в очном матче и выявить сильнейшего. Команда из Мюнхена возглавляет таблицу, одержав победы во всех шести встречах с сумасшедшей разностью голов — 25:3. Нойеру 39 лет, а он всё ещё в шикарной форме. Четыре матча отыграл «на ноль» в чемпионате. Ну а нападение вообще космос.

Интересно, что придумает Нико Ковач, чтобы притормозить столь мощное нападение мюнхенцев. Его модель игры построена на контрпрессинге. Команда вступает в отбор сразу после потери мяча и совершает быстрые переходы из обороны в атаку. Пока всё работает хорошо, однако иногда система даёт сбой. В чемпионате Германии дортмундцы забили почти в два раза меньше голов, чем мюнхенцы. Неплохо действуют в обороне — четыре пропущенных.

В минувшем сезоне Бундеслиги оба матча между «Баварией» и «Боруссией» закончились вничью (1:1 и 2:2). В этот раз у хозяев должно быть преимущество, но ставить на победу не решимся. Рекомендуем взять тотал больше 3.5 мяча. Только в одной из девяти последних официальных встреч подопечных Венсана Компани забивалось меньше четырёх мячей. У команды из Дортмунда временами появляются провалы в обороне, которые она потом компенсирует атакой.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

Главной сюжетной линией могла бы стать игра Джека Грилиша, однако на поле его не будет. Футболист арендован «Эвертоном» у «Манчестер Сити» и по правилам английской Премьер-лиги не имеет права играть против клуба-владельца. И это большая потеря, ведь Грилиш — основной созидатель у Мойеса. Напомним, Доминик Калверт-Льюин летом ушёл в «Лидс».

Судя по форме и статистике, у «Манчестер Сити» и без того есть внушительный буст. Команда Гвардиолы идёт на довольно успешной серии плюс исторически хороша против «Эвертона» — не проигрывает в АПЛ с января 2017 года. То есть фактор стадиона «Этихад» и очные встречи — на стороне Гвардиолы и «горожан».

В итоге, конечно, прогнозируем победу «Манчестер Сити». Правда, в один-два мяча. Аргументы просты: серия очных матчей, качество решений в финальной трети, исполнительское мастерство футболистов и отсутствие Грилиша у гостей — преимущества «Сити». Однако «Эвертон» сейчас в таком состоянии, что не позволит случиться разгрому.

Прогноз на матч «Барселона» — «Жирона»

Ханс-Дитер Флик должен был извлечь урок из поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2), но прошлая встреча в Примере с «Севильей» (1:4) обернулась полным крахом. Большое количество брака в обороне, плохие дисциплина и реализация стали причиной провальной игры. Насмешки над «Реалом» закончились, и «Барселона» вновь на второй строчке в таблице Примеры. Мотивация после двух неудач должна быть запредельной.

Отсутствие целой группы игроков атаки ставит Флика в тупик. Но даже из сложившейся ситуации Ханси обязан найти выход. Впереди каталонское дерби, которое не предвещает ничего плохого. «Жирона» загнала себя в неудобное положение и находится в зоне вылета, на 18-м месте. Никто в Примере не пропускает больше (17 голов).

Мичел Санчес тоже вправе жаловаться на переполненный лазарет. Травмированных ещё больше, чем у Флика. Особенно не хватает Виктора Цыганкова и Аззедина Унаи. Проблемы у обеих команд с футболистами атаки не оставляют другого выбора, кроме как взять победу «Барселоны» через тотал меньше 4.5 мяча. В двух последних дерби команда Флика выиграла со счётом 4:1, но в этот раз всё будет скромнее.

Экспресс на футбол 18 октября 2025 года

Общий коэффициент: 2.45 х 1.82 х 2.07 х 2.00 = 18.4.