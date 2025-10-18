«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Казалось бы, при чём тут Моуриньо?

19 октября 2025 года в матче 8-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:30 мск. Над обеими командами сгустились тучи, поэтому ждём настоящего блокбастера.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Манчестер Юнайтед» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев за 9.50.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (19.10.2025)

Ожидания от встречи между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» самые высокие. Мало того, что эти команды связывает огромная история, так ещё и положение дел в обоих клубах вынуждает играть только на победу. Кто бы мог подумать, что Арне Слот окажется под давлением. Его подопечные проиграли три матча подряд впервые со времён Юргена Клоппа — то есть с 2023 года.

Мерсисайдцы в АПЛ уступили «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2), а в Лиге чемпионов — «Галатасараю» (0:1), что стало сенсацией. И всё это после серии из семи побед во всех турнирах. Что-то сломалось. Мохамед Салах не похож сам на себя, Ибраима Конате и Конор Брэдли выглядели потерянными в защите.

Александер Исак оформил первое результативное действие за «Ливерпуль» в матче с «Челси». Слот верит в него. Флориан Вирц совсем плох, и его трансфер, по версии Sports Illustrated, худший в АПЛ. Алисон Бекер получил травму, а Георгий Мамардашвили проиграл последние две встречи и очень плохо выступил за сборную Грузии в матчах отбора на ЧМ-2026.

Складывается впечатление, что летние трансферы не сработали. Есть претензии ко многим футболистам. Можно реабилитироваться, если обыграть «Манчестер Юнайтед». Дела у манкунианцев намного хуже. Карьера Рубена Аморима в клубе висит на волоске. В 2018 году другой португалец — Жозе Моуринью — был уволен как раз после поражения в матче с «Ливерпулем».

«МЮ» занимает место в середине таблицы АПЛ, отстав от зоны еврокубков всего на три очка. Положение не выглядит критичным, но команда не выигрывала два матча подряд ни разу в новом сезоне. А ведь у гостей нет дополнительной нагрузки в виде еврокубков, им проще сконцентрироваться на чемпионате. В последних пяти встречах были два поражения и три победы.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (0:3) и «Брентфорду» (1:3), а выиграл у «Бёрнли» (3:2), «Челси» (2:1) и «Сандерленда» (2:0). Единственный матч, завершившийся сухой победой, провёл в воротах Сенне Ламменс. Но, скорее всего, вернётся Алтай Байындыр, которому Рубен Аморим отдаёт предпочтение. Адаптировался Беньямин Шешко и в двух последних матчах забил по голу.

В 10 очных встречах кряду «Ливерпуль» не проигрывает манкунианцам на домашнем стадионе. Главная проблема «МЮ» в этом сезоне — плохая статистика выездных матчей в АПЛ. Таковых было три: два закончились поражением и один – ничейным результатом. Хозяева обязаны снять с себя давление, и это самый удачный момент. Поставим на их победу через тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет у «Манчестер Юнайтед» + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.