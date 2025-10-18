«Хетафе» — «Реал». Винисиус Жуниор напомнит о себе

Даже если Мбаппе не сыграет, есть бразилец, который возьмёт на себя роль лидера атак.

19 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Хетафе» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Начало — в 22:00 мск. Подопечным Хаби Алонсо нужна победа, чтобы не дать шансов «Барселоне» отнять первое место.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хетафе» — «Реал» 19 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.43, а шансы «Хетафе» оценили в 7.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «сливочных» за 6.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал» (19.10.2025)

«Реал» постарается сохранить за собой первое место в таблице Примеры после 9-го тура. Подопечные Хаби Алонсо допустили всего лишь одну осечку в этом сезоне, но очень серьёзную. Проиграли в мадридском дерби «Атлетико» (2:5). Их оборона была разбита вдребезги, а атака функционировала явно хуже, чем у соперника. То поражение вывело «Барселону» на первую строчку.

Правда, недолго ликовали каталонские болельщики. «Сливочные» воспользовались осечкой своего извечного соперника и, победив «Вильярреал» (3:1), вернулись на первое место. И это после изнурительного полёта в Казахстан, где в Лиге чемпионов был разгромлен «Кайрат» (5:0).

Забивает «Реал» действительно много. В Примере уже 19 мячей — это второй результат после «Барселоны» (22). Девять из этих голов забил Килиан Мбаппе. Он в фантастической форме. Его результативная серия составляет 10 матчей, включая игры за сборную. За это время француз оформил два дубля и один хет-трик.

Участие в матче лучшего бомбардира находится под вопросом из-за травмы. Это повод доказать, что игра «сливочных» не настолько зависима от Мбаппе. Есть ещё Винисиус Жуниор, который своим дриблингом и скоростью изматывает оборону соперников. В Примере он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Арда Гюлер благодаря своей молодости задаёт темп атакам. Джуд Беллингем усердно тренируется, чтобы вернуть былую форму.

Нестабильному «Хетафе» будет очень тяжело с таким соперником. Команда располагается в середине таблицы благодаря неплохому старту нового сезона, но последние четыре матча не может выиграть. Уступила «Барселоне» (0:3) и «Осасуне» (1:2), а вничью сыграла с «Алавесом» (1:1) и «Леванте» (1:1). В двух встречах вела в счёте, но не удержала преимущество.

Хосе Бордалас требует от своих подопечных игры с высоким прессингом и надёжной защиты, но любые тактики рушатся во встречах со «сливочными». Он наверняка внесёт корректировки, учитывая, что его система не работает в последних матчах. С такими скромными ресурсами сложно удивить фаворита. Главная надежда «Хетафе» — Борха Майораль, однако он забивает редко. А вот 20-летний Адриан Лисо забил уже три мяча в Примере, но успеет ли он вернуться с молодёжной сборной?

Вряд ли «Реал» сыграет с «Хетафе» хуже, чем «Барселона». Хаби Алонсо даже стоит поберечь своего звёздного бомбардира Килиана Мбаппе, ведь соперник в кризисе. Прогнозируем победу гостей с разницей минимум в два мяча. В последних двух из трёх очных встреч они выигрывали со счётом 2:0.

Ставка: «Реал» победит «Хетафе» с форой (-1.5) за 2.25.