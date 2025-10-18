«Аталанта» — «Лацио». Канчелльери бросит вызов Лукману

А получится ли у римлян сыграть с бергамасками на одном уровне?

19 октября 2025 года в матче 7-го тура Серии А сыграют «Аталанта» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Начало — в 19:00 мск. Обе команды подходят к игре в хорошем настроении. Попробуем выяснить, у кого оно будет испорчено после финального свистка.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Лацио» 19 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бергамаскам. Поставить на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Лацио» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу команды из Бергамо за 7.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио» (19.10.2025)

«Аталанта» находится в зоне еврокубков, но лишь на шестом месте. Это совсем не тот результат, который ожидали от Ивана Юрича. Однако его подопечные не знают поражений в Серии А, пусть и сыграли в четырёх из шести встреч вничью. Два последних матча завершились вничью – с «Ювентусом» (1:1) и «Комо» (1:1). Между тем в Лиге чемпионов команда выиграла у «Брюгге» (2:1).

Единственная встреча, в которой бергамаски не пропустили, завершилась победой — пострадал «Торино» (3:0). Во всех остальных не получалось удержать ворота сухими. Нет здесь вины голкипера Марко Карнезекки. Например, в игре с «Ювентусом» он сделал девять сейвов. Защитники его часто подводят, но он действительно хорош. Оборона у Юрича требует доработок.

Атакующая линия демонстрирует отличное взаимодействие, а достаточная глубина состава создаёт конкуренцию за место в основе. Никола Крстович уже стал переживать за попадание в стартовый состав из-за возвращения Адемолы Лукмана. Камал Сулемана тоже бьётся за постоянное место в команде. Восстановился после травмы Шарль Де Кетеларе и добавит креатива.

«Лацио» в четырёх очках от зоны вылета. Дела действительно плохи, но всему есть объяснение. Маурицио Сарри сказал, что причиной неудовлетворительных результатов стало отсутствие усиления в трансферное окно, а теперь половину команды выкосили травмы. Нужна глубина состава, а её у итальянского специалиста попросту нет.

Последние два матча получились вполне удачными. Римляне разгромили «Дженоа» (3:0) и сыграли вничью с «Торино» (3:3) благодаря реализованному в добавленное время пенальти. В обеих встречах тащил изо всех сил 23-летний Маттео Канчелльери. Купленный у «Пармы» летом нападающий забил три мяча. Тяжело будет без центрфорварда Валентина Кастельяноса. Травма вывела его из игры.

Отдельно стоит отметить качественную игру в воротах Ивана Проведеля. Футболисты и правда стараются, однако из-за отсутствия качественных замен у «Лацио» не получается проводить все 90 минут на одном уровне. Как минимум пятеро травмированы, а участие ещё четверых в предстоящей игре под вопросом.

Ожидаем результативности от «Аталанты» и «Лацио». Первые нестабильно действуют в защите, но агрессивны в атаке. Вторые страдают из-за недостаточной глубины состава, однако тоже очень активны в нападении в последних матчах. Плюс судья Джузеппе Коллу поставил пенальти в двух из четырёх встреч Серии А в этом сезоне. Поэтому прогнозируем обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.17.