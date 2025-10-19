Экспресс на РПЛ: Карпин против Черчесова, а «Зенит» в гостях у «Сочи»

Российская Премьер-Лига продолжает свой сезон. Сегодня, 19 октября, завершается программа 12-го тура. Выбрали для вас самые яркие матчи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ахмат»

Судя по форме, московское «Динамо» по-прежнему ищет себя. С одной стороны, в дерби со «Спартаком» (2:2) показало характер и креатив, воодушевилось на две победы подряд. С другой — поражение со счётом 3:5 в матче с «Локомотивом» перед самой паузой на игры сборных обнажило уязвимость перед быстрыми контратаками соперника и стандартными положениями. Вывод простой: мощь впереди уже есть, но обороне нужна перезагрузка.

«Ахмат» при Черчесове, в свою очередь, стал компактнее и прямолинейнее: жёсткий средний блок, быстрый выход на фланги и подачи. Перед паузой был тяжёлый выезд в Краснодар (0:2), но это первое поражение в РПЛ с новым тренерским штабом. В целом же грозненская команда держит структуру. Хотя и зависима от реализации редких моментов. В Москве, вероятно, будет сделана ставка на дисциплину и стандарты.

Можно было бы спрогнозировать, что «Динамо» окажется ближе к победе. Качество первых передач в центре, фактор своего поля и более разнообразные варианты в атаке — это преимущества бело-голубых. Однако контратаки «Ахмата» при максимальной концентрации в низком оборонительном блоке могут быть крайне опасны. А после матчей сборных команда Карпина, равно как и тренер, может не успеть собраться. Ждём мини-сенсацию.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит»

Можно сказать, что Игорь Осинькин уже навёл порядок: компактность без мяча и ставка на первый пас из центра сделаны. Перед октябрьской паузой «Сочи» взял важные очки дома с «Пари НН» — 2:1, что добавит уверенности. Но любая ошибка больно ударит по шансам вылезти из зоны вылета.

«Зенит», в свою очередь, идёт ровно: победа 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 с «Акроном». В созидании выделяются Луис Энрике и Максим Глушенков — скорость, дриблинг, рывки за спины. Их тонус подтверждают и клубные сводки, и свежие рейтинги. То есть источник постоянного давления на флангах в наличии.

Прогнозируем, что «Зенит» окажется ближе к победе, но в один-два мяча. Не более того. Класс исполнителей в финальной трети, свежая форма Глушенкова и стабильность опорной зоны — преимущества петербуржцев. Шанс «Сочи» — дисциплина и стандарты. Без этого гостей трудно сдержать. Однако, пожалуй, голам тут быть с обеих сторон.

Экспресс на матчи РПЛ 19 октября 2025 года

«Ахмат» не проиграет московскому «Динамо» за 2.17. Ставка 2: обе забьют в матче «Сочи» — «Зенит» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.17 х 2.00 = 4.34.