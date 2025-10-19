Суперматч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» и прочие: ставки на футбол

Международная пауза на матчи сборных позади, клубный футбол вернулся. Сегодня, 19 октября, продолжается программа уикенда. Выбрали самые яркие встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Ожидания от встречи между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» самые высокие. Мало того, что эти команды связывает огромная история, так ещё и положение дел в обоих клубах вынуждает играть только на победу. Кто бы мог подумать, что Арне Слот окажется под давлением. Его подопечные проиграли три матча подряд впервые со времён Юргена Клоппа — то есть с 2023 года.

«МЮ» занимает место в середине таблицы АПЛ, отстав от зоны еврокубков всего на три очка. Положение не выглядит критичным, но команда не выигрывала два матча подряд ни разу в новом сезоне. А ведь у гостей нет дополнительной нагрузки в виде еврокубков, им проще сконцентрироваться на чемпионате. В последних пяти встречах были два поражения и три победы.

В 10 очных встречах кряду «Ливерпуль» не проигрывает манкунианцам на домашнем стадионе. Главная проблема «МЮ» в этом сезоне — плохая статистика выездных матчей в АПЛ. Таковых было три: два закончились поражением и один – ничейным результатом. Хозяева обязаны снять с себя давление, и это самый удачный момент. Поставим на их победу через тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Реал»

«Реал» постарается сохранить за собой первое место в таблице Примеры после 9-го тура. Подопечные Хаби Алонсо допустили всего лишь одну осечку в этом сезоне, но очень серьёзную. Проиграли в мадридском дерби «Атлетико» (2:5). Их оборона была разбита вдребезги, а атака функционировала явно хуже, чем у соперника. То поражение вывело «Барселону» на первую строчку. Правда, недолго ликовали каталонские болельщики. «Сливочные» воспользовались осечкой своего извечного соперника и, победив «Вильярреал» (3:1), вернулись на первое место по итогам 8-го тура.

Забивает «Реал» действительно много. В Примере уже 19 мячей — это второй результат после «Барселоны» (24). Нестабильному «Хетафе» будет очень тяжело с таким соперником. Команда располагается в середине таблицы благодаря неплохому старту нового сезона, но в последних четырёх матчах не выиграла. Уступила «Барселоне» (0:3) и «Осасуне» (1:2), а вничью сыграла с «Алавесом» (1:1) и «Леванте» (1:1). В двух встречах вела в счёте, однако не удержала преимущество.

Вряд ли «Реал» сыграет с «Хетафе» хуже, чем «Барселона». Хаби Алонсо даже стоит поберечь своего звёздного бомбардира Килиана Мбаппе, ведь соперник в кризисе. Прогнозируем победу гостей с разницей минимум в два мяча. В последних двух из трёх очных встреч они выигрывали со счётом 2:0.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио»

«Аталанта» находится в зоне еврокубков, но лишь на шестом месте. Это совсем не тот результат, который ожидали от Ивана Юрича. Однако его подопечные не знают поражений в Серии А, пусть и сыграли в четырёх из шести встреч вничью. Два последних матча также завершились вничью – с «Ювентусом» (1:1) и «Комо» (1:1). Между тем в Лиге чемпионов команда выиграла у «Брюгге» (2:1).

«Лацио» в четырёх очках от зоны вылета. Дела действительно плохи, но всему есть объяснение. Маурицио Сарри сказал, что причиной неудовлетворительных результатов стало отсутствие усиления в трансферное окно, а теперь половину команды выкосили травмы. Нужна глубина состава, а её у итальянского специалиста попросту нет. Из-за отсутствия трансферов.

Ожидаем результативности от «Аталанты» и «Лацио». Первые нестабильно действуют в защите, но агрессивны в атаке. Вторые страдают из-за недостаточной глубины состава, однако тоже очень активны в нападении в последних матчах. Плюс судья Джузеппе Коллу поставил пенальти в двух из четырёх встреч Серии А в этом сезоне. Поэтому прогнозируем обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

Экспресс на футбол 19 октября 2025 года

Ставка 1: «Ливерпуль» выиграет у «Манчестер Юнайтед» + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«Ливерпуль» выиграет у «Манчестер Юнайтед» + тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Ставка 2: «Реал» победит «Хетафе» с форой (-1.5) за 2.25.

«Реал» победит «Хетафе» с форой (-1.5) за 2.25. Ставка 3: обе забьют в матче «Аталанта» – «Лацио» + тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.25 х 2.17 = 9.76.