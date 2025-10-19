«Кремонезе» — «Удинезе»: прогноз на матч Серии А 19 октября 2025 года

20 октября 2025 года в матче 7-го тура Серии А сыграют «Кремонезе» и «Удинезе». Встреча состоится на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне. Начало — в 21:45 мск. Казалось бы, чем может привлечь встреча этих двух команд. Но есть кое-что интересное.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кремонезе» — «Удинезе» 20 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Удине. Поставить на победу «Удинезе» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Кремонезе» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Удинезе» (20.10.2025)

«Кремонезе» не так уж плохо выглядит для команды, которая поднялась из Серии В. Занимает место в середине таблицы и проиграла только «Интеру» (1:4) в последней встрече. Перед поражением были три ничьих подряд — в матчах с «Вероной» (0:0), «Пармой» (0:0) и «Комо» (1:1). И не забыть как на старте сезона была добыта победа над самим «Миланом» (2:1).

У Давиде Николы команда с характером, но ей не хватает класса. Тактическая модель основана на эффективном использовании свободных зон при продвижении соперника вперёд, что позволяет организовывать результативные контратаки. А ещё его подопечные никогда не сдаются. Единственный гол в ворота «Интера» забили в концовке встречи.

Для выживания в Серии А летом «Кремонезе» укрепил состав опытными футболистами, которые хоть и не дают результат, однако очень полезны в плане опыта. Антонио Санабрия стал отличным сменщиком для Федерико Бонаццоли, но пока без забитых голов. Как и легенда «Лестера» 38-летний Джейми Варди. В силу возраста он подвержен травмам. В атаке более полезным оказался 36-летний защитник Франко Васкес (гол+пас).

«Удинезе» отстаёт от клуба из Кремоны на одно очко и будет мотивирован изменить положение в таблице. В начале сезона подопечные Косты Руньяича показали великолепные результаты, в том числе одержали победу в матче с «Интером» (2:1). Однако в последних трёх встречах Серии А выиграть не смогли. Уступили «Милану» (0:3) и «Сассуоло» (1:3), а с «Кальяри» сыграли вничью 1:1.

Немецкому специалисту пора бы уделить больше внимания оборонительным действиям. Его стиль игры схож со стилем «Кремонезе», поэтому на первый план выйдет индивидуальное мастерство футболистов. У клуба из Удине нет забивного форварда, на которого всегда можно положиться. Кинан Дэвис – единственный в команде, кому удалось забить хотя бы два мяча. Но он нестабильный игрок.

Летом был приобретён Николо Дзаньоло. По задумке, должен был создать классный дуэт с Дэвисом, снабжая его передачами, но пока эта связка не работает. Неизвестно состояние центрального защитника Кристиана Кабазеля. Он отвечает за организацию обороны и продвижение мяча для быстрых контратак. В прошлой встрече Кристиан даже забил гол, однако получил травму головы и покинул поле.

Встреча между «Кремонезе» и «Удинезе» может завершиться вничью. Оба клуба очень схожи по стилю и показывают игру примерно одного уровня в этом сезоне.

Ставка: ничья в матче «Кремонезе» — «Удинезе» за 3.20.