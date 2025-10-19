«Алавес» — «Валенсия». Выхода из кризиса не будет

20 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Алавес» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 22:00 мск. Никаких признаков жизни от гостей. Есть ощущение, что кризис не закончится никогда.

Коэффициенты букмекеров на матч «Алавес» — «Валенсия» 20 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Витории. Поставить на победу «Алавеса» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Валенсии» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Витории за 6.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Валенсия» (20.10.2025)

«Алавес» занимает место в середине таблицы Примеры, и для него это неплохо, учитывая ограниченные ресурсы. Но нет стабильных результатов. Уступив «Севилье» (1:2) и «Мальорке» (0:1), а также сыграв вничью с «Хетафе» (1:1), команда одержала победу в матче с «Эльче» (3:1). Впервые продемонстрировала такую результативность в этом сезоне.

Эдуардо Коудет уделяет огромное внимание футболистам, создаёт конкуренцию внутри состава и помогает им развиваться. По этой причине ключевые фигуры на поле часто меняются. Антонио Мартинес и Карлос Висенте — самые результативные футболисты клуба, но даже они не всегда играют все 90 минут.

Удачные замены — это сильная сторона тренера «Алавеса». Победа в минувшей встрече — прямая заслуга футболистов, вышедших на замену. Карлес Аленья появился на поле после 72-й минуты и сделал две результативные передачи, без которых итог мог бы быть совсем другим.

«Валенсию» трясёт, руководство не знает, как можно выйти из кризиса, который затянулся. После восьми туров она занимает 15-е место, находясь от зоны вылета всего в двух очках. Однако лимит доверия к Карлосу Корберану ещё не исчерпан. После унизительного поражения в матче с «Барселоной» (0:6) тренер обещал не допускать ничего подобного в будущем.

Когда после этого его подопечные выиграли у «Атлетика» (2:0), показалось, что удалось выправить ситуацию. Ожидания были обмануты. Последние три встречи команда не может выиграть. Уступила «Овьедо» (1:2) и «Жироне» (1:2), а с «Эспаньолом» сыграла вничью 2:2. По два пропущенных мяча в каждом из матчей не говорят ничего хорошего об обороне.

И добавим к этому, что соперники, которым «Валенсия» проиграла, являются худшими по результативности в Примере. Обе победы в этом сезоне подопечные Карлоса Корберана добыли благодаря поддержке своих болельщиков, но в гостях у них три поражения и одна ничья. И вроде бы арендованный у «Атлетика» вратарь Хулен Ахирресабала неплох, однако защита ему не помогает.

Напрашивается ставка на то, что «Алавес» забьёт не менее двух мячей. Даже если у «Валенсии» с первых минут пойдёт игра, тренер команды соперника может внести корректировки в состав. Выпустив свежих ключевых футболистов группы атаки, он способен разбить все планы Корберана и поставить в тупик его защиту.

Ставка: «Алавес» забьёт не меньше двух голов «Валенсии» за 2.60.