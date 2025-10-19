Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Алавес — Валенсия, 20 октября 2025, прогноз на матч Примеры, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, голы, счёт

«Алавес» — «Валенсия». Выхода из кризиса не будет
Максим Ермаков
«Алавес» — «Валенсия»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Карлос Корберан уже настроился на борьбу за выживание.

20 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Алавес» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 22:00 мск. Никаких признаков жизни от гостей. Есть ощущение, что кризис не закончится никогда.

Коэффициенты букмекеров на матч «Алавес» — «Валенсия» 20 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Витории. Поставить на победу «Алавеса» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Валенсии» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Витории за 6.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Валенсия» (20.10.2025)

Испания — Примера . 9-й тур
20 октября 2025, понедельник. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Алавес» занимает место в середине таблицы Примеры, и для него это неплохо, учитывая ограниченные ресурсы. Но нет стабильных результатов. Уступив «Севилье» (1:2) и «Мальорке» (0:1), а также сыграв вничью с «Хетафе» (1:1), команда одержала победу в матче с «Эльче» (3:1). Впервые продемонстрировала такую результативность в этом сезоне.

Эдуардо Коудет уделяет огромное внимание футболистам, создаёт конкуренцию внутри состава и помогает им развиваться. По этой причине ключевые фигуры на поле часто меняются. Антонио Мартинес и Карлос Висенте — самые результативные футболисты клуба, но даже они не всегда играют все 90 минут.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Удачные замены — это сильная сторона тренера «Алавеса». Победа в минувшей встрече — прямая заслуга футболистов, вышедших на замену. Карлес Аленья появился на поле после 72-й минуты и сделал две результативные передачи, без которых итог мог бы быть совсем другим.

«Валенсию» трясёт, руководство не знает, как можно выйти из кризиса, который затянулся. После восьми туров она занимает 15-е место, находясь от зоны вылета всего в двух очках. Однако лимит доверия к Карлосу Корберану ещё не исчерпан. После унизительного поражения в матче с «Барселоной» (0:6) тренер обещал не допускать ничего подобного в будущем.

Когда после этого его подопечные выиграли у «Атлетика» (2:0), показалось, что удалось выправить ситуацию. Ожидания были обмануты. Последние три встречи команда не может выиграть. Уступила «Овьедо» (1:2) и «Жироне» (1:2), а с «Эспаньолом» сыграла вничью 2:2. По два пропущенных мяча в каждом из матчей не говорят ничего хорошего об обороне.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

И добавим к этому, что соперники, которым «Валенсия» проиграла, являются худшими по результативности в Примере. Обе победы в этом сезоне подопечные Карлоса Корберана добыли благодаря поддержке своих болельщиков, но в гостях у них три поражения и одна ничья. И вроде бы арендованный у «Атлетика» вратарь Хулен Ахирресабала неплох, однако защита ему не помогает.

Напрашивается ставка на то, что «Алавес» забьёт не менее двух мячей. Даже если у «Валенсии» с первых минут пойдёт игра, тренер команды соперника может внести корректировки в состав. Выпустив свежих ключевых футболистов группы атаки, он способен разбить все планы Корберана и поставить в тупик его защиту.

Ставка: «Алавес» забьёт не меньше двух голов «Валенсии» за 2.60.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android