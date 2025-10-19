«Вест Хэм» — «Брентфорд». Нуну Эшпириту Санту застрял

20 октября 2025 года в матче 8-го тура АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Брентфорд». Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Смогут ли хозяева продемонстрировать хоть что-то внятное против соперника, который побеждал «Манчестер Юнайтед»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Брентфорд» 20 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Вест Хэма» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Брентфорда» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Брентфорд» (20.10.2025)

Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм» дошёл до критической точки и занимает место в зоне вылета. Он набрал всего четыре очка в семи турах. Никто не пропускает больше него голов в чемпионате — 16. Отсутствие сыгранности и слаженности действий в обороне привела к такому положению, и Нуну Эшпириту Санту потребуется время, чтобы всё исправить.

Под его руководством команда из Лондона провела всего две встречи — одну сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), а в другой уступила «Арсеналу» (0:2). Пока рано говорить о каких-то изменениях. Свою единственную победу в этом сезоне «молотобойцы» одержали в матче с «Ноттингем Форест» (3:0), состояние которого не намного лучше.

Нуну Эшпириту Санту будет делать основной упор на игру от обороны, которая является слабым местом. Лукас Пакета и Джаррод Боуэн остаются главной атакующей силой «Вест Хэма», пока центральный нападающий Никлас Фюллькруг так и не приносит пользы. Ещё и получил травму. Выбор для замены небольшой — ветеран Каллум Уилсон или молодой Каллум Маршалл.

«Брентфорд» тоже в незавидном положении, но хотя бы находится за пределами зоны вылета. Однако главная слабость команды — игра на выезде. Все три матча были проиграны с общим счётом 3:8. Хотя был очень тяжёлый календарь. В двух последних встречах – победа в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:1) и поражение во встрече с «Манчестер Сити» (0:1).

Кит Эндрюс очень гибкий тренер, умеющий подстраиваться под определённых соперников. Учитывая дыры в обороне лондонского клуба, он наверняка предпочтёт активный прессинг, вынуждая защитников соперника допускать ошибки. Например, в матче с «Манчестер Юнайтед» его подопечные были настолько активны в атаке, что пробили восемь раз в створ ворот.

Героем в той встрече стал Игор Тьяго, оформивший дубль. Его главная поддержка в атаке — Кевин Шейд. Украинец Егор Ярмолюк по-прежнему играет ключевую роль в полузащите «Брентфорда». Да и экс-вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер порой выдаёт фантастические матчи. Даже Холанду было очень сложно переиграть его.

По сыгранности и взаимодействию команда гостей выглядит предпочтительнее «Вест Хэма». Единственный момент, который не позволяет взять их победу, – плохая выездная форма. Поэтому рекомендуем поставить на то, что сыграет тотал больше 2.5 мяча. У обеих команд хороший атакующий потенциал, а у лондонцев уязвимая линия обороны.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.95.