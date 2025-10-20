Прогнозы на футбол: экспресс на матчи АПЛ, Примеры и Серии А

Сегодня, 20 октября, в топовых европейских чемпионатах завершится программа уикенда. Матчей немного, но сделать прогнозы и составить экспресс нам ничего не помешает. А уже завтра вернётся Лига чемпионов!

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Брентфорд»

Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм» дошёл до критической точки и находится в зоне вылета. «Молотобойцы» набрали всего четыре очка в семи турах. Никто не пропускает больше них голов в первенстве — 16. Отсутствие сыгранности и слаженных действий в обороне привело к такому положению, а Нуну Эшпириту Санту потребуется время, чтобы всё исправить.

«Брентфорд» тоже в незавидном положении, однако хотя бы находится за пределами зоны вылета. Однако главная слабость команды — игра на выезде. Во всех трёх матчах были поражения с общим счётом 3:8. У «Брентфорда» очень тяжёлый календарь. В двух последних встречах были победа над «Манчестер Юнайтед» (3:1) и поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

В плане сыгранности команда гостей выглядит предпочтительнее «Вест Хэма». Единственный момент, который не позволяет взять их победу, — это плохая выездная форма. Поэтому рекомендуем поставить на то, что сыграет тотал больше 2.5 мяча. У обоих клубов хороший атакующий потенциал, а у команды из Лондона уязвимая линия обороны.

Прогноз на матч «Алавес» — «Валенсия»

«Алавес» занимает место в середине таблицы Примеры, и для него это неплохо, учитывая ограниченные ресурсы. Но нет стабильных результатов. Уступив «Севилье» (1:2) и «Мальорке» (0:1), а также сыграв вничью с «Хетафе» (1:1), команда одержала победу в матче с «Эльче» (3:1). Впервые продемонстрировала такую результативность в этом сезоне. С другой стороны, тренер часто угадывает с заменами.

«Валенсию» трясёт, руководство не знает, как можно выйти из кризиса, который затянулся. После восьми туров команда занимает 15-е место – до зоны вылета всего два очка. Однако кредит доверия у Карлоса Корберана ещё есть. После унизительного поражения в матче с «Барселоной» (0:6) тренер обещал не допускать ничего подобного в будущем.

Ожидания были обмануты. В последних трёх встречах клуб из Валенсии не может выиграть. Уступил «Овьедо» (1:2) и «Жироне» (1:2), а с «Эспаньолом» сыграл вничью 2:2. По два пропущенных мяча в каждом из матчей не говорят ничего хорошего об обороне. Напрашивается ставка, что «Алавес» забьёт не меньше двух мячей. Даже если у «Валенсии» с первых минут пойдёт игра, тренер соперника сможет внести корректировки в состав.

Прогноз на матч «Кремонезе» — «Удинезе»

«Кремонезе» не так уж плохо выглядит для команды, которая поднялась из Серии В. Занимает место в середине таблицы и проиграла только «Интеру» (1:4) в последней встрече. Перед поражением было три ничьих подряд — в матчах с «Вероной» (0:0), «Пармой» (0:0) и «Комо» (1:1). И нельзя забывать, как на старте сезона была добыта победа во встрече с самим «Миланом» (2:1). Для выживания в Серии А летом «Кремонезе» укрепил состав опытными футболистами, которые хоть и не дают результат, однако очень полезны.

«Удинезе» отстаёт от клуба из Кремоны на одно очко и будет мотивирован изменить положение в таблице. В начале сезона подопечные Косты Руньяича показали великолепные результаты, в том числе одержали победу в матче с «Интером» (2:1). Однако в последних трёх встречах Серии А выиграть не смогли. Уступили «Милану» (0:3) и «Сассуоло» (1:3), а с «Кальяри» сыграли вничью 1:1. Немецкому специалисту пора бы уделить больше внимания оборонительным действиям.

У клуба из Удине нет забивного форварда, на которого всегда можно положиться. Пожалуй, встреча между «Кремонезе» и «Удинезе» может завершиться вничью. Оба клуба очень схожи по стилю и показывают игру примерно одного уровня в этом сезоне.

Экспресс на футбол 20 октября 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Вест Хэм» — «Брентфорд» за 1.95.

тотал больше 2.5 мяча в матче «Вест Хэм» — «Брентфорд» за 1.95. Ставка 2: «Алавес» забьёт не меньше двух голов «Валенсии» за 2.60.

«Алавес» забьёт не меньше двух голов «Валенсии» за 2.60. Ставка 3: ничья в матче «Кремонезе» — «Удинезе» за 3.20.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.60 х 3.20 = 16.2.