«Арсенал» — «Атлетико». Альварес и Гризманн расколдуют ворота лондонцев

21 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» и «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Сбалансированная и дисциплинированная команда Артеты встретится с сопротивлением энергичных и непредсказуемых мадридцев.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Атлетико» 21 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.58, а шансы мадридского «Атлетико» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонцев за 7.00.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико» (21.10.2025)

Восемь матчей кряду не знает поражений «Арсенал». На этом отрезке добыл семь побед, а ещё один раз сыграл вничью – с «Манчестер Сити» (1:1). В Лиге чемпионов пока не было серьёзных соперников, и встреча с «Атлетико» будет первым настоящим испытанием. Пока были обыграны испанский «Атлетик» (2:0) и греческий «Олимпиакос» (2:0).

Артета не стремится устраивать шоу из матчей своих подопечных. Стабильная, дисциплинированная и надёжная игра в обороне — их козырь. 8 из 11 встреч в этом сезоне во всех турнирах команда из Лондона выиграла всухую. В том числе последние два матча в АПЛ — у «Вест Хэма» (2:0) и «Фулхэма» (1:0). Баланс между обороной и атакой давно стал ключевой особенностью «Арсенала».

Команда настолько надёжно действует в защите, что голкипер Давид Райя последних двух встречах оставался совсем без работы. Ни одного удара в створ не нанесли «Вест Хэм» и «Фулхэм». Лишь бы вратарь не застоялся. От Виктора Дьёкереша уже заждались голов. Он не забивает в семи играх кряду. В Лиге чемпионов Габриэл Мартинелли берёт на себя реализацию – 2+1.

Если «Арсенал» уделяет много внимания обороне, то «Атлетико» всё больше склонен к атакующему футболу. Вот уж новость! Опыт в Лиге чемпионов с английским клубом у команды есть. Матч 1-го тура общего этапа подопечные Диего Симеоне проиграли «Ливерпулю» (2:3), а в следующей встрече разгромили немецкий «Айнтрахт» (5:1). Очень креативная и агрессивная игра впереди.

Особого внимания заслуживает встреча в Примере с «Реалом». «Матрасники» разгромили «сливочных» со счётом 5:2. Они были неудержимы в атаке. Однако в последних двух матчах сыграли вничью с «Сельтой» (1:1) и выиграли у «Осасуны» (1:0). Хулиан Альварес планирует улучшить свои показатели результативности с прошлого сезона. Аргентинец — лучший бомбардир мадридцев. Забил шесть мячей в чемпионате и один – в Лиге чемпионов.

По именам атакующая линия «Атлетико» выглядит очень мощно — Александр Сёрлот, Джулиано Симеоне, набрал хорошую форму Антуан Гризманн. Даже защитник Робен Ле Норман результативен — забил «Айнтрахту» и «Реалу». И это ещё не до конца адаптировался Джакомо Распадори. Не подлежит сомнению место в воротах Яна Облака.

И вот он вопрос: как поведёт себя «Арсенал» с атакой подобного уровня? Ещё никому в этом сезоне не удавалось сдержать нападение «Атлетико» — команда забивала в каждом матче. Лондонцы действительно часто играют «на ноль», но с командами ниже уровнем. А от «Ньюкасла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» пропускали. Предлагаем поставить на обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1.95.