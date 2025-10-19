Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

25 октября в Абу-Даби, ОАЭ, пройдёт вечер единоборств UFC 321. Главным событием турнира станет титульный бой в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. В соглавном поединке в женском минимальном весе сразятся Маккензи Дерн и Вирна Жандироба.

Российским поклонникам тоже будет за кого поболеть. Александру Волкову предстоит поединок с Жаилтоном Алмейдой, а Азамат Мурзаканов будет драться с Александаром Ракичем. Умар Нурмагомедов вернётся в октагон после первого поражения в карьере и постарается забыть ту неудачу в бою с Марио Баутистой, а в предварительном карде Икрам Алискеров встретится с Чун Ён Паком.

Начало события ожидается в 17:00 мск, а бои основного карда стартуют ориентировочно в 21:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 321 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Ниже полный кард турнира UFC 321.

Основной кард

Том Аспиналл — Сириль Ган;

Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;

Александр Волков — Жаилтон Алмейда;

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;

Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.

Предварительный кард

Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;

Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;

Азат Максум — Митч Рапосо;

Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;

Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;

Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;

Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.

Главный бой Аспиналл — Ган

Том Аспиналл не дождался Джона Джонса и из временных чемпионов стал полноценным. И абсолютно заслуженно. Британец хорош и в стойке, и в борьбе, большинство своих поединков он заканчивает в первом же раунде. Неудивительно, что и букмекеры отдают ему преимущество — поставить на Тома можно за 1.24, в то время как на его соперника за 4.40.

Сириль Ган, конечно, неплохой боец. Но он два раза дрался за титул и дважды провалился. Причём в первую очередь психологически. Ему в первую очередь не хватало воли к победе. Да и вопросы по победе над Александром Волковым остаются. Француз — хороший ударник, но… Да, впрочем, без но. Аспиналл просто лучше во всём. Кажется, если Сириль выстоит первый раунд, это уже будет успехом.

Волков — Алмейда

Можно сказать, что это едва ли не главный бой в карьере Александра. Титульный бой в одном шаге. Побеждай Алмейду — и шанс сразиться за чемпионский пояс появится. Более того, он должен был появиться после боя с Сирилем Ганом. Даже Дана Уайт признал, что Волков был сильнее. Но судьи решили по-другому.

Сейчас легче не будет, Жаилтон очень силён. И не зря аналитики считают его фаворитом. На бразильца можно поставить за 1.68, а на Драго — за 2.25. Алмейда — классный джитсер, его борьба на очень высоком уровне. Это будет очень неудобно для Волкова. Россиянин прокачал этот элемент, но будет уступать в партере. С другой стороны, в стойке Александр явно сильнее. Да и мотивация в виде титульного боя. Однако Драго уже столько раз приближался к мечте и потом откатывался, что будем просто верить в победу.

Ракич — Мурзаканов

А здесь сразятся два классных ударника. Коэффициенты букмекеров близкие, но всё же преимущество отдают Мурзаканову. На его победу предлагают 1.67, а на австрийца – 2.26.

Мурзаканов, возможно, не встречался пока с элитными бойцами, однако в UFC у него пока всё идеально — пять побед в пяти боях. Причём четыре нокаутом. А у Ракича как раз не всё хорошо — серия из трёх поражений. Правда, кому он проигрывал! Ян Блахович, Иржи Прохазка, Магомед Анкалаев — всем этим парням уступить совершенно незазорно. Поэтому уповать на ментальные проблемы Александара точно не стоит. Максимально непредсказуемый поединок — кто поймает соперника на ошибке, тот и победит. Стоит ждать нокаута. Но от кого — вопрос.