Байер — ПСЖ, 21 октября 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, прямая трансляция, составы

Вспоминая Сафонова, или Как «Байер» обнажит проблемы «ПСЖ» в обороне
Максим Ермаков
«Байер» — «ПСЖ»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
У французов в трёх матчах пять пропущенных мячей. Сколько добавят немцы?

21 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Байер» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Начало — в 22:00 мск. Каспер Юльманн постарается продемонстрировать все навыки перед действующим победителем турнира.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «ПСЖ» 21 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Байера» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу парижан за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» — «ПСЖ» (21.10.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байер» наконец-то научился жить без Хаби Алонсо. Эрик тен Хаг привёл команду к плачевному состоянию, но Каспер Юльманн оказался подходящим специалистом. Под его руководством леверкузенцы не проигрывают. В том числе в матчах Лиги чемпионов, которые завершились вничью — с «Копенгагеном» (2:2) и ПСВ (1:1). Однако впереди испытание куда сложнее.

В Бундеслиге дела пошли на поправку. Датский тренер поднял «Байер» в зону еврокубков, ещё не поздно включиться в борьбу за медали. Отставание от «Баварии» — семь очков. Последние три встречи в чемпионате получилось выиграть — у «Санкт-Паули» (2:1), «Униона» (2:0) и «Майнца» (4:3). Юльманн остался недоволен тремя пропущенными голами в предыдущем матче, назвав их необязательными.

Если леверкузенцам было тяжело справиться с давлением «Майнца», то как они собираются сдерживать натиск парижан? Алехандро Гримальдо стал главным двигателем атак и вышел на пик формы. Забил четыре мяча в Бундеслиге и один – в Лиге чемпионов. Патрик Шик был бы основной угрозой для обороны соперников, но получил травму.

А самое интересное, что повреждение лучшего бомбардира никак не помешало «Байеру». Каспер Юльманн поставил в центр нападения 19-летнего Кристиана Кофане, и тот в трёх матчах подряд забил по голу. У него будет полно мотивации поразить ворота победителя Лиги чемпионов. «ПСЖ», в свою очередь, уже одержал две впечатляющие победы на общем этапе.

Учинил разгром «Аталанте» (4:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1). А вот в двух последних встречах Лиги 1 сыграл вничью — с «Лиллем» (1:1) и «Страсбургом» (3:3). Во втором матче вообще пришлось отыгрываться с 1:3. Как только у Люка Шевалье появилась работа, он дал слабину. Будем откровенны – даже во встрече с каталонцами он прохлаждался. Был лишь один удар в створ, с которым он не справился.

Однако Луис Энрике не даёт игрового времени Матвею Сафонову. Россиянин заявил открыто о недостатке игровой практики в недавнем интервью, и в клубе остались недовольны этим. Дезире Дуэ оправился после травмы и сделал результативную передачу в предыдущей встрече. 19-летний Сенни Маюлу показывает первоклассный футбол. Один его гол принёс ничью в матче со «Страсбургом», а другой – позволил сравнять счёт во встрече с «Барселоной».

Гонсалу Рамуш с Брэдли Баркола готовы выйти в стартовом составе, а Хвича Кварацхелия до конца не восстановился после повреждения. Это мастера атаки, однако защита пошатнулась от молодых талантов «Страсбурга». И очень сильно! Скорее всего, «Байер» тоже сможет показать результативный футбол. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Комментарии
