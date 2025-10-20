Не машина, а целый каток! Форвард «Манчестер Сити» Холанд расплющит и «Вильярреал»

21 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Начало — в 22:00 мск. Команда Хосепа Гвардиолы в великолепной форме. Всё благодаря фантастической игре Эрлинга Холанда.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вильярреал» — «Манчестер Сити» 21 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английской команде. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Вильярреала» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Манчестера за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Сити» (21.10.2025)

Игра «Вильярреала» — это большие качели. После поражения в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в Лиге чемпионов команда одержала три победы подряд во встречах Примеры с «Осасуной» (2:1), «Севильей» (2:1) и «Атлетиком» (1:0). Ничья с «Ювентусом» (2:2) прервала эту серию, после чего команда уступила «Реалу» (1:3) и сыграла вничью с «Бетисом» (2:2).

У испанцев уязвимая оборона, но неплохо организована атака. Во встрече с туринцами продемонстрировали характер. Гол, который спас ничью, был забит в самой концовке игры. Последние три встречи в воротах провёл приобретённый у «ПСЖ» Арнау Тенас. Но будем честны – это не тот голкипер, который будет отличаться шикарными спасениями в таких играх.

Жорж Микаутадзе может стать главной угрозой для «Манчестер Сити». Он забил по голу в важных матчах с «Реалом» и «Ювентусом». Отлично в атаке ему помогает Николя Пепе. Очень креативный футболист. Любой игрок «Вильярреала» может пощекотать нервы обороне соперников. Канадец Тейджон Бьюкенен забивает по настроению, но именно он пока лучший бомбардир команды в этом сезоне.

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Всего две ничьих на этом отрезке — с «Арсеналом» (1:1) в АПЛ и с «Монако» (2:2) в Лиге чемпионов. Также во встрече общего этапа команда выиграла у действующего чемпиона Италии «Наполи» (2:0). Однако крупные победы — редкое явление.

Получилось подобным образом выиграть разве что у «Бёрнли» (5:1). К предстоящему матчу подопечные Гвардиолы подходят после двух побед во встречах с «Брентфордом» (1:0) и «Эвертоном» (2:0). Минимум ярких впечатлений и появление прагматизма в игре «горожан» становятся визитной карточкой. Создаётся впечатление, что забивает один Холанд.

И ведь действительно – в АПЛ на его счету 11 из 17 голов «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов он стал автором трёх из четырёх мячей. Результативная серия Эрлинга на клубном уровне составляет восемь матчей. И он оформил уже четыре дубля! Из-за активности норвежца у Фила Фодена и Жереми Доку подсела результативность.

Джанлуиджи Доннарумма не подводит Гвардиолу. В семи матчах во всех турнирах он оформил четыре «сухаря». «Манчестер Сити» должен обыгрывать «Вильярреал» за счёт лучшей формы и индивидуального мастерства футболистов, но, скорее всего, один гол пропустит. Поэтому ставим на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча. Почему бы Микаутадзе не отличиться, однако Холанд всё равно забьёт столько, сколько захочет.

Ставка: «Манчестер Сити» победит «Вильярреал» + тотал больше 2.5 мяча за 2.44.