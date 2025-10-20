Скидки
Динамо Махачкала — Спартак: матч Кубка России 21 октября 2025 года, прогноз и ставки, прямая трансляция, смотреть онлайн

Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Алексей Анисимов
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
По информации СМИ, тренеру красно-белых нашлась замена.

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» пройдёт 21 октября на «Анжи-Арене» в Каспийске, стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Ситуация вокруг Станковича по-прежнему на повестке дня: СМИ пишут об идее смены тренера и переговорах с Луисом Гарсией, но на игру красно-белых готовит текущий штаб. В таких условиях логично опираться на недавние результаты.

Коэффициенты на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» 21 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно составляет 56% вероятности. Ничья идёт за 3.65, а победа «Динамо» по итогам 90 минут оценивается в 4.60.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.05. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу красно-белых.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» (21.10.2025)

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Биджиева всё работает настолько, насколько может работать в его ситуации. «Динамо» звёзд с неба не хватает, поэтому ставка на компактность без мяча, быстрый первый пас и дисциплину. За счёт самоотдачи получается держаться на среднем уровне в РПЛ и даже лидировать в группе Кубка России.

Перед матчем махачкалинская команда проиграла со счётом 0:2 «Краснодару» в чемпионате России, но структура и костяк будут сохранены. Домашний газон и плотный блок — главный ресурс махачкалинцев. Особенно против соперника, который много владеет мячом. А «Спартак» будет. Как минимум постарается.

У «Спартака» трудности. Есть свежая потеря: у Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки, вместо него против «Ростова» выходил Кристофер Ву. Это меняет расстановку в центре и повышает цену ошибок при стандартах. Плюс давит ситуация со Станковичем, а концентрация важна.

Благо созидание у москвичей работает, и за счёт этого удаётся выезжать. Против «Ростова» стартовали Барко, Солари и Гарсия, команда создавала моменты даже в стрессовом матче, в меньшинстве, и вырвала ничью. Если красно-белые соберутся на игру с «Динамо» в Кубке России, класс лидеров атаки должен дать результат.

Однако контекст группы будет играть более важную роль. В августе «Динамо» уже обыгрывало «Спартак» по пенальти, а сейчас это заключительный тур группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Махачкалинцы набрали 13 очков и оторвались от идущего третьим «Ростова» на девять очков. Им вообще без разницы, как завершится матч со «Спартаком». Гораздо логичнее отдохнуть и подготовиться к следующему туру РПЛ.

Прогнозируем в итоге, что «Спартак» окажется ближе к победе. Преимущество в классе в финальной трети, рабочая форма Барко и всей линии атаки, глубина состава, а также отсутствие дополнительной мотивации у соперника должны сделать разницу. Базовый сценарий игры — аккуратный старт гостей и гол ближе к концовке.

Ставка: «Спартак» обыграет махачкалинское «Динамо» за 1.74.

