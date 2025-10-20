Извинения не приняты: Дзюба напомнит Торопу о 0:3 с «Локомотивом»

ЦСКА принимает «Акрон» 21 октября на «ВЭБ Арене» в Москве, это 6-й тур группового этапа Кубка России. Для хозяев это матч-ответ на болезненные 0:3 во встрече с «Локомотивом» накануне, для гостей — шанс выиграть у «Балтики» борьбу за третье место в группе D. Домашний фактор и глубина состава — за московским клубом, но тольяттинцы прибыли с рабочим настроем и с уверенностью в себе после победы в матче с «Пари НН» в РПЛ.

Коэффициенты на матч Кубка России ЦСКА — «Акрон» 21 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 71% вероятности. Ничья идёт за 5.39, а победа «Акрона» по итогам 90 минут оценивается в 8.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 гола — за 1.52. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу армейцев.

Фабио Челестини перестраивает ЦСКА под себя. Ставка на контроль темпа, плотность центра и быстрый переход в атаку после отбора. У «Акрона» Заур Тедеев держит компактность нижнего блока и дисциплину без мяча, делает акцент на простые решения в атаке. Это противоположные подходы, а потому первый гол особенно важен.

Что по составу у ЦСКА? Игорь Акинфеев пропустил дерби из-за надрыва связок голеностопа, в общую группу вернётся, но пост №1 вновь может занять Владислав Тороп, который выдал не лучший матч с «Локомотивом» и попробует исправиться. Плюс у Игоря Дивеева перелом носа после дерби, а потому риск пропуска кубковой игры значимый. Эти штрихи бьют по организации обороны в целом.

У «Акрона» кадровая ситуация следующая. У Александра Васютина свежая травма, поэтому логично ждать в воротах Виталия Гудиева. Впереди ставка на габариты Артёма Дзюбы и работу Стефана Лончара, который забил победный мяч в Нижнем Новгороде. В середине идёт аккуратный розыгрыш через Кристияна Бистровича — экс-игрока армейцев. В целом же у команды форма улучшается.

Ключ тактики прост. ЦСКА победит, если центр через Кирилла Глебова и Матвея Кисляка будет стабильно продавливать «Акрон» и находить рывки за спины защитникам. Гостям нужны низкая линия обороны, борьба вверху с навыками Дзюбы и стандарты под Лончара. У кого будут чище первый пас и подбор — за тем останется инициатива. Даже в условиях кадровых перестановок.

Фон и психология тоже играют роль. Армейцам необходима быстрая перезагрузка после 0:3 в дерби, а Тедееву надо думать о том, как бы набрать максимальное количество очков, чтобы обойти «Балтику». Недавняя победа — подпитка для веры в свои силы.

Прогнозируем, что ЦСКА может оказаться ближе к трудовой победе в один мяч, однако выйти сухими из воды не получится. Аргументы: домашнее давление, глубина в атаке и шанс реабилитироваться сразу после дерби. Но на гол «Акрон» наиграть способен. Поэтому проверим голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют в матче ЦСКА — «Акрон» за 1.74.