Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Барселона — Олимпиакос: матч Лиги чемпионов 21 октября 2025 года, прогноз и ставки, прямая трансляция, смотреть онлайн, счёт, голы

Букмекерская ошибка: «Барселона» слишком ослаблена, чтобы громить «Олимпиакос»
Алексей Анисимов
«Барселона» — «Олимпиакос»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
У команды Флика много футболистов в лазарете.

«Барселона» принимает «Олимпиакос» 21 октября в Лиге чемпионов в Испании. Каталонцам важны очки в общем этапе соревнования после победы и поражения на старте. Греки же пока без побед и без забитых мячей, а потому тоже будут мотивированы. Домашний фактор и качество владения — серьёзный козырь хозяев на фоне осторожной игры гостей в Европе.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Олимпиакос» 21 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.20, что приблизительно составляет 83% вероятности. Ничья идёт за 7.00, а победа «Олимпиакоса» оценивается в 13.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.36. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.98. Победа «Барселоны» через тотал больше 3.5 мяча оценивается в 2.20.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Олимпиакос» (21.10.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тренерский ракурс довольно любопытный. У хозяев рулит Ханс-Дитер Флик, у гостей — Хосе Луис Мендилибар. Первый строит контроль с высоким темпом и быстрым возвратом мяча после потери, второй опирается на компактный блок и дисциплину в переходных фазах. Эта дуэль стилистик задаст ритм: кто выиграет борьбу в центре и за кем будут вторые мячи, тот и получит матч.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Кадровая картина у «Барселоны» неоднозначная. В лазарете Роберт Левандовски, Гави, Марк-Андре тер Штеген, Жоан Гарсия и Дани Ольмо. По Феррану Торресу и Рафинье — сомнения. Зато вернулись в обойму Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Это повышает креатив на флангах, но оставляет вопрос по реализации в штрафной.

Форма хозяев стала чуть лучше. В дерби с «Жироной» накануне вытащили победу со счётом 2:1 — решил исход гол Араухо в концовке. Это наверняка добавит уверенности перед матчем в Лиге чемпионов. «Олимпиакос» при Мендилибаре играет довольно приземлённо: плотная оборона, ранние подборы и острота на флангах. Однако при всех успехах в греческой Суперлиге побед и голов на евроарене пока нет.

Ключевые ситуации наверняка возникнут на стандартных положениях и в полупространствах. «Барселона» будет искать передачи между линиями и прострелы с краёв. Ответ «Олимпиакоса» — низкий блок, паузы и рывки за спины высокой линии Ханс-Дитера Флика. Если хозяева быстрее вскроют фланги гостей, посыплются фолы и угловые. Если нет — игра уйдёт в вязкость до первого точного удара.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

Прогнозируем победу «Барселоны», но в один-два мяча, а не как ожидают эксперты. Класс и глубина в центре поля, домашний контекст с креативом Ямаля и Фермина перевесят уставшего долго находиться без мяча соперника. Но много голов ждать не приходится из-за кадровых проблем и сосредоточенности «Олимпиакоса».

Ставка: «Барселона» обыграет «Олимпиакос» в один-два мяча за 2.23.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android