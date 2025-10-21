Экспресс на Кубок России: ЦСКА после дерби и шумиха вокруг «Спартака»

Пока в Европе проводятся матчи Лиги чемпионов, отечественные клубы играют в Кубке России. Сегодня, 21 октября, пройдут встречи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Акрон»

Фабио Челестини перестраивает ЦСКА под себя. Ставка на контроль темпа, плотность центра и быстрый переход в атаку после отбора. У «Акрона» Заур Тедеев держит компактность нижнего блока и дисциплину без мяча, делает акцент на простые решения в атаке. Это противоположные подходы, а потому первый гол особенно важен.

Игорь Акинфеев пропустил дерби из-за надрыва связок голеностопа, к общей группе вернётся, но пост №1 вновь может занять Владислав Тороп, который выдал не лучший матч с «Локомотивом» и попробует исправиться. У «Акрона» впереди ставка на габариты Артёма Дзюбы и работу Стефана Лончара, который забил победный мяч в Нижнем Новгороде недавно.

Фон и психология тоже играют роль. Армейцам необходима быстрая перезагрузка после 0:3 в дерби, а Тедееву надо думать о том, как бы набрать максимальное количество очков, чтобы обойти «Балтику». Прогнозируем, что ЦСКА может оказаться ближе к трудовой победе в один мяч, но выйти сухим из воды не получится. Проверим голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак»

У Биджиева всё работает настолько, насколько может работать в его ситуации. Состав «Динамо» Махачкала звёзд с неба не хватает, поэтому ставка на компактность без мяча, быстрый первый пас и дисциплину. За счёт самоотдачи получается держаться на среднем уровне в РПЛ и даже лидировать в группе Кубка России.

У «Спартака» трудности. Есть свежая потеря: у Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки, вместо него против «Ростова» выходил Кристофер Ву. Это меняет расстановку в центре и повышает цену ошибок при стандартах. Плюс давит ситуация со Станковичем, которого могут скоро уволить. А концентрация важна.

Махачкалинцы набрали 13 очков и оторвались от идущего третьим «Ростова» на девять очков. Им вообще без разницы, как завершится матч со «Спартаком». Гораздо логичнее отдохнуть и подготовиться к следующему туру РПЛ. Прогнозируем в итоге, что «Спартак» окажется ближе к победе. Преимущество в классе в финальной трети, рабочая форма Барко и всей линии атаки, глубина состава, а также отсутствие дополнительной мотивации у соперника должны сделать разницу.

Экспресс на Кубок России 21 октября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче ЦСКА — «Акрон» за 1.74.

обе забьют в матче ЦСКА — «Акрон» за 1.74. Ставка 2: «Спартак» обыграет «Динамо» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.74 х 1.74 = 3.02.