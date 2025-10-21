Скидки
Байер — ПСЖ: прогноз на матч 21 октября, прямая трансляция, состав, где смотреть бесплатно, счёт, голы, ставки, эфир, коэффициенты

Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 21.2 на матчи 21 октября 2025 года
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи Лиги чемпионов 21 октября 2025
Аудио-версия:
Комментарии
3-й тур общего этапа уже тут.

Сегодня, 21 октября, состоятся матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Выбрали самые яркие матчи и составили один специальный экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Восемь матчей кряду не знает поражений «Арсенал». На этом отрезке добыл семь побед, а ещё один раз сыграл вничью – с «Манчестер Сити» (1:1). В Лиге чемпионов пока не было серьёзных соперников и встреча с «Атлетико» будет первым настоящим испытанием. Пока были обыграны испанский «Атлетик» (2:0) и греческий «Олимпиакос» (2:0). Артета не стремится устраивать шоу из матчей своих подопечных. Стабильная, дисциплинированная и надёжная игра в обороне — их козырь.

Если «Арсенал» уделяет много внимания обороне, то «Атлетико» всё больше склонен к атакующему футболу. Вот уж новость! Опыт в Лиге чемпионов с английским клубом у команды есть. Матч 1-го тура общего этапа подопечные Диего Симеоне проиграли «Ливерпулю» (2:3), а в следующей встрече разгромили немецкий «Айнтрахт» (5:1). Очень креативная и агрессивная игра впереди. Особого внимания заслуживает встреча в Примере с «Реалом». «Матрасники» разгромили «сливочных» со счётом 5:2.

И вот он, вопрос: как поведёт себя «Арсенал» с атакой подобного уровня? Ещё никому в этом сезоне не удавалось сдержать нападение «Атлетико» — команда забивала в каждом матче. Лондонцы действительно часто играют «на ноль», но с командами ниже уровнем. А от «Ньюкасла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» пропускали. Предлагаем поставить на обмен голами.

Прогноз на матч «Байер» — «ПСЖ»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байер» наконец-то научился жить без Хаби Алонсо. Эрик тен Хаг привёл команду к плачевному состоянию, но Каспер Юльманн оказался подходящим специалистом. Под его руководством леверкузенцы не проигрывают. В том числе в матчах Лиги чемпионов, которые завершились вничью — с «Копенгагеном» (2:2) и ПСВ (1:1). Однако впереди испытание куда сложнее.

«ПСЖ» учинил разгром «Аталанте» (4:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1). А вот в двух последних встречах Лиги 1 сыграл вничью — с «Лиллем» (1:1) и «Страсбургом» (3:3). Во втором матче вообще пришлось отыгрываться с 1:3. Как только у Люка Шевалье появилась работа, он дал слабину. Будем откровенны – даже во встрече с каталонцами он прохлаждался. Был лишь один удар в створ, с которым он не справился.

Гонсалу Рамуш с Брэдли Баркола готовы выйти в стартовом составе, а Хвича Кварацхелия до конца не восстановился после повреждения. Это мастера атаки, однако защита пошатнулась от молодых талантов «Страсбурга». И очень сильно! Скорее всего, «Байер» тоже сможет показать результативный футбол. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Манчестер Сити»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра «Вильярреала» — это большие качели. После поражения в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в Лиге чемпионов команда одержала три победы подряд во встречах Примеры с «Осасуной» (2:1), «Севильей» (2:1) и «Атлетиком» (1:0). Ничья с «Ювентусом» (2:2) прервала эту серию, после чего команда уступила «Реалу» (1:3) и сыграла вничью с «Бетисом» (2:2). У испанцев уязвимая оборона, но неплохо организована атака. Жорж Микаутадзе может стать главной угрозой.

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Всего две ничьих на этом отрезке — с «Арсеналом» (1:1) в АПЛ и с «Монако» (2:2) в Лиге чемпионов. Также во встрече общего этапа команда выиграла у действующего чемпиона Италии «Наполи» (2:0). Однако крупные победы — редкое явление. Минимум ярких впечатлений и появление прагматизма в игре «горожан» становятся визитной карточкой. Создаётся впечатление, что забивает один Холанд — в АПЛ на его счету 11 из 17 голов «Сити».

Джанлуиджи Доннарумма не подводит Гвардиолу. В семи матчах во всех турнирах он оформил четыре «сухаря». «Манчестер Сити» должен обыгрывать «Вильярреал» за счёт лучшей формы и индивидуального мастерства футболистов, но, скорее всего, один гол пропустит. Поэтому ставим на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча. Почему бы Микаутадзе не отличиться, однако Холанд всё равно забьёт столько, сколько захочет.

Прогноз на матч «Барселона» — «Олимпиакос»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кадровая картина у «Барселоны» неоднозначная. В лазарете Роберт Левандовски, Гави, Марк-Андре тер Штеген, Жоан Гарсия и Дани Ольмо. По Феррану Торресу и Рафинье — сомнения. Зато вернулись в обойму Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Это повышает креатив на флангах, но оставляет вопрос по реализации в штрафной.

Форма хозяев стала чуть лучше. В дерби с «Жироной» накануне вытащили победу со счётом 2:1 — решил исход гол Араухо в концовке. Это наверняка добавит уверенности перед матчем в Лиге чемпионов. «Олимпиакос» при Мендилибаре играет довольно приземлённо: плотная оборона, ранние подборы и острота на флангах. Однако при всех успехах в греческой Суперлиге побед и голов на евроарене пока нет.

Прогнозируем победу «Барселоны», но в один-два мяча, а не как ожидают эксперты. Класс и глубина в центре поля, домашний контекст с креативом Ямаля и Фермина перевесят уставшего долго находиться без мяча соперника. Но много голов ждать не приходится из-за кадровых проблем и сосредоточенности «Олимпиакоса».

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 21 октября 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Арсенал» — «Атлетико» за 1.95.
  • Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Байер» — «ПСЖ» за 2.00.
  • Ставка 3: «Манчестер Сити» победит «Вильярреал» + тотал больше 2.5 мяча за 2.44.
  • Ставка 4: «Барселона» обыграет «Олимпиакос» в один-два мяча за 2.23.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.00 х 2.44 х 2.23 = 21.2.

Комментарии
