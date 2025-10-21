Это уже чересчур! «Ливерпуль» избежит пятого поражения в матче с «Айнтрахтом»

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Начало — в 22:00 мск. Обе команды показывают неудовлетворительные результаты последнее время, а это их шанс реабилитироваться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль» 22 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Айнтрахта» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Англии за 9.00.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Ливерпуль» (22.10.2025)

«Айнтрахт» в общем этапе Лиги чемпионов выиграл у «Галатасарая» (5:1), но был разбит «Атлетико» (1:5). Эти два результата очень хорошо характеризуют команду Дино Топпмёллера, которая отрезками выдаёт фантастические матчи, но чаще — разваливается. В Бундеслиге за последние четыре встречи всего одна победа.

Добыта она была в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (6:4). Бензобак полностью опустел к 72-й минуте при счёте 6:0, что привело к четырём пропущенным. Уступил клуб из Франкфурта на этом отрезке «Униону» (3:4) и «Баварии» (0:3), а в последней встрече сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2). Защита — проходной двор, но стоит оценить стремление игроков атакующей линии.

Жонатан Буркардт забил три мяча в Лиге чемпионов и четыре в Бундеслиге. 19-летний Джан Йылмаз Узун стал отличным подспорьем для немца. Молодой турок блестяще вписывается в систему Топпмёллера и наколотил пять голов в матчах первенства, добавив к ним три результативные передачи. Нелегко приходится только голкиперу Кауа Сантосу. По его воротам наносят огромное количество ударов.

Арне Слот попал в неудобное положение впервые после своего назначения в «Ливерпуль». Под его руководством команда проиграла четыре матча подряд. В Лиге чемпионов уступила как раз «Галатасараю» (0:1), который был разнесён клубом из Франкфурта. В АПЛ потерпела поражения в матчах с «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Во всех трёх встречах команде удавалось сравнять счёт, но в итоге она всё равно пропускала ещё один мяч. В последней встрече с манкунианцами прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» на домашнем стадионе. Возможно, сказывается на результатах спад в игре Мохамеда Салаха. Звездный египтянин ничего толком не продемонстрировал в этих четырёх встречах.

Арне Слот не видит общекомандного взаимодействия и недоволен, что его подопечные транжирят моменты. Александр Исак, похоже, не вписывается в стиль «Ливерпуля». В АПЛ и Лиге чемпионов ждут его дебютных результативных действий. Флориан Вирц вообще стал главным разочарованием и признан худшим трансфером лета в чемпионате Англии. Коди Гакпо забивал по голу в последних двух встречах, но они не спасли от поражений.

Хорошая возможность выйти из тени Салаху, Исаку и Вирцу в предстоящем матче. Кому, как не экс-футболисту «Байера» знать, как играть с «Айнтрахтом»? Но немцы тоже не будут молчать, учитывая трудности «Ливерпуля» в обороне. Напрашивается ставка на то, что оба клуба забьют минимум по два мяча. Команда из Франкфурта по-другому играть не умеет, а гостям пора бы взорваться в атаке.

Ставка: обе команды забьют больше 1.5 мяча за 4.05.