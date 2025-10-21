Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Айнтрахт — Ливерпуль, 22 октября 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, прямая трансляция, составы, голы, счёт

Это уже чересчур! «Ливерпуль» избежит пятого поражения в матче с «Айнтрахтом»
Максим Ермаков
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Четыре неудачи подряд ставят Арне Слота в тупик. Надо выкручиваться.

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Начало — в 22:00 мск. Обе команды показывают неудовлетворительные результаты последнее время, а это их шанс реабилитироваться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль» 22 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Айнтрахта» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Англии за 9.00.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Ливерпуль» (22.10.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Айнтрахт» в общем этапе Лиги чемпионов выиграл у «Галатасарая» (5:1), но был разбит «Атлетико» (1:5). Эти два результата очень хорошо характеризуют команду Дино Топпмёллера, которая отрезками выдаёт фантастические матчи, но чаще — разваливается. В Бундеслиге за последние четыре встречи всего одна победа.

Добыта она была в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (6:4). Бензобак полностью опустел к 72-й минуте при счёте 6:0, что привело к четырём пропущенным. Уступил клуб из Франкфурта на этом отрезке «Униону» (3:4) и «Баварии» (0:3), а в последней встрече сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2). Защита — проходной двор, но стоит оценить стремление игроков атакующей линии.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Жонатан Буркардт забил три мяча в Лиге чемпионов и четыре в Бундеслиге. 19-летний Джан Йылмаз Узун стал отличным подспорьем для немца. Молодой турок блестяще вписывается в систему Топпмёллера и наколотил пять голов в матчах первенства, добавив к ним три результативные передачи. Нелегко приходится только голкиперу Кауа Сантосу. По его воротам наносят огромное количество ударов.

Арне Слот попал в неудобное положение впервые после своего назначения в «Ливерпуль». Под его руководством команда проиграла четыре матча подряд. В Лиге чемпионов уступила как раз «Галатасараю» (0:1), который был разнесён клубом из Франкфурта. В АПЛ потерпела поражения в матчах с «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Во всех трёх встречах команде удавалось сравнять счёт, но в итоге она всё равно пропускала ещё один мяч. В последней встрече с манкунианцами прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» на домашнем стадионе. Возможно, сказывается на результатах спад в игре Мохамеда Салаха. Звездный египтянин ничего толком не продемонстрировал в этих четырёх встречах.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

Арне Слот не видит общекомандного взаимодействия и недоволен, что его подопечные транжирят моменты. Александр Исак, похоже, не вписывается в стиль «Ливерпуля». В АПЛ и Лиге чемпионов ждут его дебютных результативных действий. Флориан Вирц вообще стал главным разочарованием и признан худшим трансфером лета в чемпионате Англии. Коди Гакпо забивал по голу в последних двух встречах, но они не спасли от поражений.

Хорошая возможность выйти из тени Салаху, Исаку и Вирцу в предстоящем матче. Кому, как не экс-футболисту «Байера» знать, как играть с «Айнтрахтом»? Но немцы тоже не будут молчать, учитывая трудности «Ливерпуля» в обороне. Напрашивается ставка на то, что оба клуба забьют минимум по два мяча. Команда из Франкфурта по-другому играть не умеет, а гостям пора бы взорваться в атаке.

Ставка: обе команды забьют больше 1.5 мяча за 4.05.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android