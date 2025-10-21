Зависимость, от которой не хочется избавляться: Мбаппе разнесёт «Ювентус»

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало — в 22:00 мск. Что плохого в зависимости от Килиана Мбаппе? Клуб из Турина был бы рад иметь такого игрока.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Ювентус» 22 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Ювентуса» оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Мадрида за 8.00.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус» (22.10.2025)

«Реал» удивительно проводит сезон под руководством Хаби Алонсо. Трудно поверить, но за 11 официальных матчей он ни разу не сыграл вничью. Было и поражение, которое вообще выбивается из общей картины, — в мадридском дерби с «Атлетико» (2:5). После него команда выиграла три встречи кряду: у «Кайрата» (5:0) в Лиге чемпионов и «Вильярреала» (3:1) с «Хетафе» (1:0) в Примере.

В минувшем матче «Реал» доказал свою зависимость от Мбаппе. Сколько бы Хаби Алонсо ни опровергал, но это лишь оправдания. Были подозрения на травму француза, но он вышел на поле с первых минут и стал автором единственного забитого мяча. Хотя, если бы не фантастический пас Арды Гюлера, победного гола могло и не быть.

Килиан в невероятной форме. Даже с учётом его выступлений за сборную Франции был всего лишь один матч, в котором он не забивал. За клуб в этом сезоне у него пять победных голов, а результативная серия длится восемь встреч. С Ардой Гюлером у Мбаппе идеальный дуэт. А вот Джуд Беллингем всё ещё доводит свою форму до той, что была в минувшем сезоне.

У «Ювентуса» есть своя талантливая и молодая звезда из Турции — Кенан Йылдыз. Но у него нет такого блестящего компаньона, как Килиан. Возможно, сказать, что команда Игора Тудора находится в кризисе, будет слишком громким заявлением. Но это очень близко. Она не может выиграть на протяжении шести матчей. Серия из пяти ничейных результатов прервалась в минувшей встрече с «Комо» (0:2).

Тренер даже попробовал сыграть с двумя нападающими, но и это не помогло. Это уже второй матч подряд, в котором клуб из Турина не может забить. До него была ничья с «Миланом» (0:0). Куда же подевалась изобретательность в атаке? Какие классные эмоции вызывали победа в игре с «Интером» (4:3) и две ничьих в Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда (4:4) и «Вильярреалом» (2:2). Это было зрелищно!

Куда-то всё улетучилось, и теперь вместо проблемной линии обороны появились недостатки в реализации. Кенан Йылдыз и Душан Влахович не забивают за клуб в пяти встречах кряду, а Джонатан Дэвид вообще забил всего лишь один мяч в этом сезоне. Франсишку Консейсау тоже растворился в проблемах клуба. Микеле Ди Грегорио отлично играет в воротах, но Игор Тудор может сделать выбор в в пользу Маттиа Перина, как было в прошлой встрече Лиги чемпионов.

«Ювентус» очень много пропускает в матчах с клубами высокого уровня. Если «Вильярреал» и «Боруссия» смогли забить в его ворота минимум по два мяча, то смогут и мадридцы. Рекомендуем взять ставку на то, что «Реал» забьёт больше 2,5 мяча. Килиан Мбаппе в одиночку тащит команду, но ажиотаж вокруг его персоны может мотивировать всех остальных.

Ставка: «Реал» забьёт не меньше трёх голов «Ювентусу» за 2.55.