«Монако» — «Тоттенхэм». Тяжёлый день для Ансу Фати и Головина

22 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Монако» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22:00 мск. Второй матч хозяев под руководством нового тренера. Это будет очень серьёзная проверка.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — «Тоттенхэм» 22 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Монако» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Англии за 9.50.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Тоттенхэм» (22.10.2025)

Нестабильные результаты «Монако» привели к увольнению Ади Хюттера, что казалось невозможным событием. Однако после поражения в матче с «Лорьяном» (1:3) и ничьих с «Манчестер Сити» (2:2) и «Ниццей» (2:2) руководство приняло это решение и назначило Себастьена Поконьоли. Того самого бельгийца, который привёл «Юнион» к первому чемпионскому титулу за 90 лет.

Дебют тренера с «Монако» получился неоднозначным — ничья во встрече с «Анже» (1:1). Александр Головин в состав не попал, хотя был готов выйти на поле впервые после травмы. Сам Поконьоли остался доволен самоотдачей своих подопечных и отметил, что футболисты начинают понимать, чего он от них хочет. Вот только для звезды монегасков Ансу Фати этот матч стал худшим после аренды из «Барселоны».

До этого испанец в четырёх играх Лиги 1 забил пять мячей и был полезен в матче с «Манчестер Сити». Но в первой же встрече под руководством бельгийца получил худшую оценку среди одноклубников. Ещё наставнику предстоит решить, кто будет основным форвардом — Мика Биерет, у которого один гол в восьми матчах, или Фоларин Балогун, вернувший хорошую форму в последних играх.

«Тоттенхэм» крайне неустойчив при игре в обороне в последнее время, несмотря на пользу, которую приносит в защите дуэт Кристиана Ромеро и Микки ван де Вена. Аргентинец отсутствовал в прошлой встрече с «Астон Виллой» (1:2), и беспроигрышная серия команды, которая длилась семь матчей во всех турнирах, была прервана. Но он должен полететь в Монако, и это хорошая новость.

В матчах Лиги чемпионов клуб из Лондона выиграл у «Вильярреала» (1:0) и сыграл вничью с «Будё-Глимт» (2:2). В АПЛ Томас Франк пока не выполняет всех целей, но его подопечные находятся на шестой строчке. Не так плохо. Большое влияние на игру оказывают травмы, но даже так наставник выправляет ситуацию.

Матис Тель получил повреждение в матче с «Астон Виллой», однако он и не может участвовать в играх Лиги чемпионов, ведь не был включён в заявку. Место займёт Ришарлисон, а ещё есть вариант с Коло Муани, который только оправился после травмы. Хави Симонс после перехода из «Лейпцига» так и не забивал за «Тоттенхэм», но полезен своей креативной игрой в атаке.

Состав Томаса Франка выглядит очень боевым и способным разнести любую оборону, но на деле он ещё не идеально сыгран. «Монако» и «Тоттенхэм» как минимум четыре матча подряд во всех турнирах пропускают, однако забивают в ответ. У них есть проблемы в обороне и хороший атакующий потенциал. Прогнозируем обмен голами и не менее трёх забитых мячей.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.83.