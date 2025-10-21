В Лиге чемпионов хочется большего: прогноз на матч «Челси» — «Аякс»

«Челси» принимает «Аякс» 22 октября на «Стэмфорд Бридж» в общем этапе Лиги чемпионов. Для хозяев это шанс закрепить позиции дома, для гостей — остановить спад в европейской кампании. На своём поле английской клуб стабильнее и обычно берёт инициативу с первых минут. Так что всё точно на его стороне.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Аякс» 22 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно составляет 79% вероятности. Ничья идёт за 6.50, а победа «Аякса» оценивается в 11.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.38. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Победа хозяев с форой (-1.5) выглядит вероятной — коэффициент 1.87.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Аякс» (22.10.2025)

Тренеры у хозяев и гостей — Энцо Мареска и Джон Хейтинга соответственно. Подходы разные. «Челси» — это контроль и быстрый возврат мяча после потерь, а «Аякс» у Хейтинги осторожнее, однако у него есть проблемы в матчах с командами с быстрыми темпом. Поражение со счётом 0:4 от «Марселя» и недавний удар от «АЗ Алкмар» (0:2) добавляют давления на гостей, так что их план будет прагматичным.

При этом у хозяев серьёзная потеря. Коул Палмер выбыл ещё примерно на шесть недель (травмирован пах), а выход Энцо Фернандеса под вопросом из-за колена. Зато в строю Рис Джеймс и Уэсли Фофана — оборона станет гибче, ведь есть ротация справа и в центре. То есть стиль предсказуем: контроль мяча и давление с первых минут при вариативности в исполнителях.

У «Аякса» атака завязана на готовности форвардов. У Ваута Вегорста — спина, у Каспера Дольберга — живот. В списке травмированных также Бранко ван ден Бомен и Оуэн Вейндал. Без высокорослого нападающего в штрафной гости часто делают акцент на фланговые прострелы и дальние удары, что снижает стабильность шансов. Ещё один фактор в пользу «низовой» игры.

К данному моменту преимущество за хозяевами. Победа со счётом 2:1 в матче с «Ливерпулем» и со счётом 3:0 во встрече с «Ноттингем Форест» добавят подопечным Энцо Марески уверенности перед выступлением в Европе. Однако много голов мы бы ждать не стали. Как мы уже сказали, «Аякс» в ЛЧ пропустил четыре в Марселе и споткнулся об АЗ. Это толкает амстердамцев к страхующей модели игры на выезде.

Прогнозируем победу «Челси», но в один-два мяча. Не более того. Домашний стадион, набранный темп и качество состава в сумме с кадровыми вопросами у «Аякса» должны перевесить. В качестве ставки при этом можно даже было бы рассмотреть тотал меньше 3.5 мяча. Коэффициент нормальный.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Аякс» за 1.84.