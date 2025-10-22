«Челси» стоит взять пример с «Баварии»: экспресс на Лигу чемпионов

У одних голов будет много, у других — наоборот.

Общий этап нового сезона Лиги чемпионов продолжается. Сегодня, 22 октября, пройдут очередные встречи 3-го тура. Выбрали некоторые из них, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Бавария» — «Брюгге»

Тренерская дуэль — Винсент Компани против Ники Хайена. Что примечательно — оба из Бельгии. «Бавария» при Компани — это про контроль, агрессивный контрпрессинг и быструю доставку мяча в штрафную соперника. «Брюгге» Хайена же держит компактность, аккуратно выходит через центр и ищет момент для рывка на фланг. Стилистически можно представить как «позиционка vs контратака».

У хозяев главный рычаг в атаке — Гарри Кейн. Это адресат для передач и король завершения. С участием англичанина «Бавария» стабильно создаёт моменты из позиционных атак. Чтобы понимать вклад Кейна в результаты, взгляните на его статистику. Это лучший бомбардир Бундеслиги и один из лучших – в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «Брюгге» уже показал, что может вскрывать сильных соперников в отдельно взятых матчах. В 1-м туре Лиги чемпионов была яркая победа со счётом 4:1 во встрече с «Монако». Сработали контратаки и стандарты. Это предупреждение для «Баварии», чтобы не было недооценки соперника. Однако фактор разницы в классе исполнителей — ключевое преимущество Компани перед визави. Так что имя победителя не вызывает сомнений.

Прогноз на матч «Челси» — «Аякс»

Тренеры у хозяев и гостей — Энцо Мареска и Джон Хейтинга соответственно. Подходы разные. «Челси» — это контроль и быстрый возврат мяча после потерь, а «Аякс» у Хейтинги осторожнее, однако имеет проблемы против команд с быстрыми темпом. Поражение со счётом 0:4 от «Марселя» и недавний удар от «АЗ Алкмар» (0:2) добавляют давления на гостей, так что их план будет прагматичным.

При этом у хозяев серьёзная потеря. Коул Палмер выбыл ещё примерно на шесть недель (травмирован пах), а выход Энцо Фернандеса под вопросом из-за травмы колена. У «Аякса» атака завязана на готовности форвардов. У Ваута Вегорста проблемы со спиной, у Каспера Дольберга — с животом. В списке травмированных также Бранко ван ден Бомен и Оуэн Вейндал. Ещё один фактор в пользу «низовой» игры.

Прогнозируем победу «Челси», но в один-два мяча. Не более того. Домашний стадион, набранный темп и качество состава в сумме с кадровыми вопросами у «Аякса» должны перевесить. В качестве ставки при этом можно даже было бы рассмотреть тотал меньше 3.5 мяча. Коэффициент нормальный.

Экспресс на футбол 22 октября 2025 года

Ставка 1: обе забьют + «Бавария» выиграет у «Брюгге» за 2.30.

Ставка 2: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Аякс» за 1.84.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.84 = 4.23.