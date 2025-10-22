Скидки
Реал — Ювентус: прогноз и ставки на матч 22 октября, где смотреть бесплатно, прямой эфир, какой канал, составы, счёт, голы

Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 18.8 на матчи 22 октября 2025 года
Максим Ермаков
Экспресс на Лигу чемпионов 22 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Реал» — «Ювентус» и другие яркие встречи.

Сегодня, 22 октября, пройдут встречи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Выбрали некоторые из них, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Ювентус»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» удивительно проводит сезон под руководством Хаби Алонсо. Трудно поверить, но за 11 официальных матчей команда ни разу не сыграла вничью. В минувшем матче мадридцы подтвердили свою зависимость от Мбаппе. Сколько бы Хаби Алонсо ни опровергал, но это лишь оправдания. Килиан в невероятной форме. Даже с учётом его выступлений за сборную Франции был всего лишь один матч, в котором он не забивал.

У «Ювентуса» есть талантливая и молодая звезда из Турции — Кенан Йылдыз. Но у него нет такого блестящего компаньона, как Килиан. Возможно, сказать, что команда Игора Тудора находится в кризисе, будет слишком громко. Но это очень близко. Она не может выиграть на протяжении шести матчей. Серия из пяти ничейных результатов прервалась в минувшей встрече с «Комо» (0:2).

«Ювентус» очень много пропускает в матчах с клубами высокого уровня. Если «Вильярреал» и «Боруссия» смогли забить в его ворота минимум по два мяча, то смогут и мадридцы. Рекомендуем взять ставку на то, что «Реал» забьёт больше 2,5 мяча. Килиан Мбаппе в одиночку тащит команду, но ажиотаж вокруг его персоны может мотивировать всех остальных.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Айнтрахт» на общем этапе Лиги чемпионов выиграл у «Галатасарая» (5:1), однако был разбит «Атлетико» (1:5). Эти два результата очень хорошо характеризуют команду Дино Топпмёллера, которая отрезками выдаёт фантастические матчи, но чаще — разваливается. В Бундеслиге за последние четыре встречи всего одна победа. Добыта она была в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (6:4). «Бензобак» полностью опустел к 72-й минуте при счёте 6:0, что привело к четырём пропущенным.

Арне Слот попал в неудобное положение впервые после своего назначения в «Ливерпуль». Под его руководством команда проиграла четыре матча подряд. В Лиге чемпионов уступила как раз «Галатасараю» (0:1), который был разнесён клубом из Франкфурта. В АПЛ потерпела поражения в матчах с «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Во всех трёх встречах команде удавалось сравнять счёт, но в итоге она всё равно пропускала ещё один мяч.

Арне Слот не видит общекомандного взаимодействия и недоволен, что его подопечные транжирят моменты. Хорошая возможность выйти из тени Салаху, Исаку и Вирцу в предстоящем матче. Кому, как не экс-футболисту «Байера» знать, как играть с «Айнтрахтом»? Но немцы тоже не будут молчать, учитывая трудности «Ливерпуля» в обороне. Напрашивается ставка на то, что оба клуба забьют минимум по два мяча. Команда из Франкфурта по-другому играть не умеет, а гостям пора бы взорваться в атаке.

Прогноз на матч «Монако» — «Тоттенхэм»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нестабильные результаты «Монако» привели к увольнению Ади Хюттера, что казалось невозможным. Однако после поражения в матче с «Лорьяном» (1:3) и ничьих с «Манчестер Сити» (2:2) и «Ниццей» (2:2) руководство приняло это решение и назначило Себастьена Поконьоли. Того самого бельгийца, который привёл «Юнион» к первому чемпионскому титулу за 90 лет. Дебют тренера с «Монако» получился неоднозначным — ничья во встрече с «Анже» (1:1). Нужно время перестроиться.

«Тоттенхэм» крайне неустойчив при игре в обороне в последнее время, несмотря на пользу, которую приносит в защите дуэт Кристиан Ромеро — Микки ван де Вен. Аргентинец отсутствовал в прошлой встрече с «Астон Виллой» (1:2), и беспроигрышная серия команды, которая составляла семь матчей во всех турнирах, была прервана. Но он должен полететь в Монако, и это хорошая новость.

Состав у Томаса Франка выглядит очень боевым и способным разнести любую оборону, но на деле ещё не идеально сыгран. «Монако» и «Тоттенхэм» как минимум четыре матча подряд во всех турнирах пропускают, однако и забивают в ответ. У них есть проблемы в обороне и хороший атакующий потенциал. Прогнозируем обмен голами и не менее трёх забитых мячей.

Экспресс на Лигу чемпионов 22 октября 2025 года

  • Ставка 1: «Реал» забьёт не меньше трёх голов «Ювентусу» за 2.55.
  • Ставка 2: обе команды забьют больше 1.5 мяча в матче «Айнтрахт» – «Ливерпуль» за 4.05.
  • Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Монако» – «Тоттенхэм» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.55 х 4.05 х 1.83 = 18.8.

