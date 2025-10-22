«Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла». Чёрная полоса команды Эмери в прошлом

23 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Гоу Эхед Иглс» и «Астон Вилла». Встреча состоится на стадионе «Де Аделарсхорст» в Девентере, Нидерланды. Начало — в 19:45 мск. Унаи Эмери обратил гнев болельщиков в восхищение.

Коэффициенты букмекеров на матч «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла» 23 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Гоу Эхед Иглс» оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Бирмингема за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла» (23.10.2025)

Все опасения по поводу «Астон Виллы» и возможной отставки Унаи Эмери быстро улетучились. После затяжной безвыигрышной серии команда одержала пять побед подряд. В Лиге Европы выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Фейеноорда» (2:0), а в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:1). Похоже, испанец замахнулся на юбилейный пятый титул в своём любимом еврокубковом турнире.

В чемпионате Англии две из трёх побед бирмингемцев были волевыми. Это говорит не только о характере футболистов. Унаи Эмери — гибкий тактик, способный изменить ход игры в любую минуту матча, подстроившись под стиль соперника. На старте сезона были проблемы из-за изменений в составе, однако они уже в прошлом.

Джон Макгинн демонстрирует хорошую реализацию в Лиге Европы, забив два из трёх мячей «Астон Виллы». Радует игра Эмилиано Буэндии, отличившегося в трёх из четырёх последних встреч. Его гол в ворота «Тоттенхэма» стал победным. А вот главный бомбардир клуба Олли Уоткинс пока не вышел на пик формы. В Лиге Европы в воротах играет Марко Бизот. Две победы всухую — его заслуга. В этих матчах он совершил 15 сейвов – невероятно!

Лига Европы второй раз подряд отправляет «Виллу» в Нидерланды. «Гоу Эхед Иглс» выиграл Кубок Нидерландов в минувшем сезоне и оказался в еврокубках, но в нынешнем не выглядит конкурентоспособным. В матчах общего этапа уступил «ФКСБ» (0:1) и выиграл у «Панатинаикоса» (2:1). Победа была волевой, и добились её на двоих Милан Смит (дубль) и Дин Джеймс (два голевых паса).

Молодой нидерландец, ставший автором дубля, является лучшим бомбардиром команды из Девентера в этом сезоне. В центре нападения ему нет качественной замены, поэтому приходится работать без выходных. Слабая глубина состава не позволяет предоставлять полноценный отдых ключевым футболистам. Отсюда сложности.

В чемпионате Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 12-й строчке, в трёх очках от зоны вылета. В девяти матчах одержал лишь две победы, а в последней встрече уступил ПСВ (1:2). Вновь забил Милан Смит, но был заменён практически сразу после гола. Поэтому даже дома команда будет испытывать огромные трудности.

Нехватка качественных замен и вариантов для ротации, а также отсутствие опыта сыграют ключевую роль. «Астон Вилла» сможет продлить победную серию ещё на один матч. Предлагаем поставить на то, что бирмингемцы выиграют, через тотал больше 2.5 мяча. Рассчитываем, что 22-летний Смит вновь проявит себя и забьёт хотя бы гол, чтобы смягчить горечь от поражения и обратить на себя внимание, но этого будет мало.

Ставка: «Астон Вилла» выиграет у «Гоу Эхед Иглс» + тотал больше 2.5 мяча за 2.07.