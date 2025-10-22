Скидки
Ноттингем Форест — Порту, 23 октября 2025, прогноз на матч Лиги Европы, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, составы, голы

«Ноттингем Форест» — «Порту». Рекордная отставка Постекоглу не поможет
Максим Ермаков
«Ноттингем Форест» — «Порту»: прогноз на матч
Аудио-версия:
У кризисного английского клуба больше шансов на победу? Едва ли!

23 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ноттингем Форест» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Начало — в 22:00 мск. Франческо Фариоли готов переписать историю португальского клуба, а хозяева недавно уволили Ангелоса Постекоглу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ноттингем Форест» — «Порту» 23 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Ноттингем Форест» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Порту» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Порту» (23.10.2025)

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не так планировал начинать новый сезон «Ноттингем Форест». Сначала был отправлен в отставку Нуну Эшпириту Санту, а теперь и Ангелос Постекоглу. Увольнение австралийца стало самым быстрым в истории АПЛ — всего через 39 дней. По сообщениям официальных источников, новым наставником станет Шон Дайч.

Под руководством Постекоглу команда из Ноттингема не одержал ни одной победы, потерпев шесть поражений. К предстоящему матчу она подходит с серией из четырёх проигранных встреч. Уступила «Мидтьюлланну» (2:3) в Лиге Европы, «Сандерленду» (0:1), «Ньюкаслу» (0:2) и «Челси» (0:3) — в АПЛ. В еврокубковых встречах хотя бы получается проявить характер. Игра с «Бетисом» закончилась вничью 2:2.

Опытный ветеран Крис Вуд является лучшим по результативности во всех турнирах — три гола. Новичок Игор Жезус пока не оправдывает ожиданий в АПЛ, но успел оформить дубль в ворота «Бетиса», чем спас ничью. Восстановился после повреждения Александр Зинченко и провёл в целом не самый плохой матч с «Челси». Выделился среди остальных защитников.

Взломать оборону «Порту» так же, как и «Бетиса» с «Мидтьюлланном», вряд ли получится. Под руководством Франческо Фариоли команда выглядит очень сбалансированной. Она не знает, что такое поражения в этом сезоне, и всего лишь один раз сыграла вничью — с «Бенфикой» (0:0). Все остальные встречи во всех турнирах заканчивались победами.

В том числе в Лиге Европы. Клуб из Порту выиграл у «Ред Булл Зальцбург» (1:0) и «Црвены Звезды» (2:1). Встреча с сербской командой стала лишь второй в этом сезоне, в которой был пропущен гол. Восемь побед всухую одержали подопечные Фариоли. Голкипер Диогу Кошта — большой талантище, но защита редко позволяет бить по его воротам.

«Порту» ставит в основном на молодых футболистов, у которых есть задатки стать звёздами. 19-летний Виллиам Гомес участвовал в обеих встречах Лиги Европы и забил по голу. 21-летний испанец Самуэль Агехова наколотил уже пять мячей в Примейре, а пмогает ему Габриэль Вейга (1+3).

Скорее всего, у «Ноттингем Форест» в нынешнем состоянии и в ожидании ещё одного тренера не получится испортить статистику «Порту». Возможно, скоро кто-нибудь прервёт сказку Фариоли, но точно не клуб, находящийся в кризисном состоянии. Ставим на победу гостей из Португалии с их реактивной и молодой атакой, надёжной защитой и внимательным голкипером.

Ставка: «Порту» выиграет у «Ноттингем Форест» за 2.80.

