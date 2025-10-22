Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Краснодар — Сочи, 23 октября 2025 года, прогноз на матч Кубка России, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Краснодар» — «Сочи»: Мусаев выиграет группу в Кубке России
Алексей Анисимов
«Краснодар» — «Сочи»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
В предстоящей встрече у краснодарцев масса козырей.

Матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Сочи» по официальному расписанию состоится 23 октября в Краснодаре. У хозяев, которые в последний раз играли 18 октября, будет примерно стандартный цикл подготовки. В то время как гости приедут к фавориту без лишней паузы — они провели свою встречу в прошлом туре РПЛ на день позже. Это наверняка скажется на плотности игры.

Коэффициенты на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи» 23 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.33, что приблизительно составляет 75% вероятности. Ничья идёт за 5.25, а победа «Сочи» оценивается в 9.90.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.75. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.08. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи» (23.10.2025)

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мурад Мусаев стабилизировал структуру «Краснодара» — агрессивный прессинг и быстрый выход через фланги. Игорь Осинькин только перестраивает «Сочи», и на фоне сильного соперника огрехи в оборонительной фазе особенно заметны. Это будет прямо влиять на исход: фактор скамейки и целостности остаётся за «быками» при прочих преимуществах.

Последняя очная встреча соперников в группе Кубка России закончилась со счётом 4:2 в пользу «Краснодара». Дело было в Сочи. Тогда решили исход скорость «быков» в переходных фазах и качество решений у Перрена, Кривцова и Батчи. Этот сценарий можно повторить. При активной линии нападения краснодарцы вновь получат свободные зоны между линиями и на дальних штангах, где сочинцы часто теряют опеку.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

Форма гостей — дополнительный фактор. Накануне «Сочи» уступил «Зениту» со счётом 0:3 на домашнем стадионе. При наличии техничных Ежова, Игнатова, Зиньковского и энергичного Камано команде Осинькина трудно долго держать баланс, потому она и проседает после пропущенного мяча. На выезде с прессингующим «Краснодаром» это чревато ранним голом и игрой на встречных курсах, которая будет явно не в её пользу.

У «быков» есть кое-какие кадровые вопросы. Например, травма Тормены. Это сокращает варианты в центре обороны. Но структура с Жубалом или Стежко и подстраховкой Аугусто нивелирует риски. Впереди же привычно решают Кордоба и Перрен, к которым добавляется трудолюбие Батчи. У «Сочи» долгосрочно вне игры Мелёшин — минус глубина на позиции «девятки».

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

Сильная сторона гостей — стандартные положения и переходы в контратаку через Сааведру, плюс индивидуальные всплески Игнатова. Но под прессингом сочинцы часто теряют мяч, а краснодарцы как раз хороши на подборах. Если «Сочи» не переживёт стартовый натиск и не снизит темп через фолы и паузы, игра уйдёт в одни ворота по xG и по моментам.

Прогнозируем, что «Краснодар» победит в любом случае, потому что лучше готов в тактическом плане, качественнее в реализации и стабильнее на своей трети даже без Тормены. Ожидаем сценарий с голом хозяев до перерыва и контролем игры после. Оптимальной видится ставка «П1 в первом тайме». В итоге команда Мурада Мусаева выиграет группу B.

Ставка: «Краснодар» выиграет у «Сочи» в первом тайме за 1.80.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android