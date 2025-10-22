«Краснодар» — «Сочи»: Мусаев выиграет группу в Кубке России

Матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Сочи» по официальному расписанию состоится 23 октября в Краснодаре. У хозяев, которые в последний раз играли 18 октября, будет примерно стандартный цикл подготовки. В то время как гости приедут к фавориту без лишней паузы — они провели свою встречу в прошлом туре РПЛ на день позже. Это наверняка скажется на плотности игры.

Коэффициенты на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи» 23 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.33, что приблизительно составляет 75% вероятности. Ничья идёт за 5.25, а победа «Сочи» оценивается в 9.90.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.75. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.08. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи» (23.10.2025)

Мурад Мусаев стабилизировал структуру «Краснодара» — агрессивный прессинг и быстрый выход через фланги. Игорь Осинькин только перестраивает «Сочи», и на фоне сильного соперника огрехи в оборонительной фазе особенно заметны. Это будет прямо влиять на исход: фактор скамейки и целостности остаётся за «быками» при прочих преимуществах.

Последняя очная встреча соперников в группе Кубка России закончилась со счётом 4:2 в пользу «Краснодара». Дело было в Сочи. Тогда решили исход скорость «быков» в переходных фазах и качество решений у Перрена, Кривцова и Батчи. Этот сценарий можно повторить. При активной линии нападения краснодарцы вновь получат свободные зоны между линиями и на дальних штангах, где сочинцы часто теряют опеку.

Форма гостей — дополнительный фактор. Накануне «Сочи» уступил «Зениту» со счётом 0:3 на домашнем стадионе. При наличии техничных Ежова, Игнатова, Зиньковского и энергичного Камано команде Осинькина трудно долго держать баланс, потому она и проседает после пропущенного мяча. На выезде с прессингующим «Краснодаром» это чревато ранним голом и игрой на встречных курсах, которая будет явно не в её пользу.

У «быков» есть кое-какие кадровые вопросы. Например, травма Тормены. Это сокращает варианты в центре обороны. Но структура с Жубалом или Стежко и подстраховкой Аугусто нивелирует риски. Впереди же привычно решают Кордоба и Перрен, к которым добавляется трудолюбие Батчи. У «Сочи» долгосрочно вне игры Мелёшин — минус глубина на позиции «девятки».

Сильная сторона гостей — стандартные положения и переходы в контратаку через Сааведру, плюс индивидуальные всплески Игнатова. Но под прессингом сочинцы часто теряют мяч, а краснодарцы как раз хороши на подборах. Если «Сочи» не переживёт стартовый натиск и не снизит темп через фолы и паузы, игра уйдёт в одни ворота по xG и по моментам.

Прогнозируем, что «Краснодар» победит в любом случае, потому что лучше готов в тактическом плане, качественнее в реализации и стабильнее на своей трети даже без Тормены. Ожидаем сценарий с голом хозяев до перерыва и контролем игры после. Оптимальной видится ставка «П1 в первом тайме». В итоге команда Мурада Мусаева выиграет группу B.

Ставка: «Краснодар» выиграет у «Сочи» в первом тайме за 1.80.