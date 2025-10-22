«Балтика» — «Локомотив»: без мотивации, но с голами

Матч в Калининграде уже ничего не решает, однако всё равно получится результативным.

Матч 23 октября на «Ростех Арене» в Калининграде закроет программу 6-го тура группы D в Кубке России. «Балтика» принимает лидирующий в РПЛ «Локомотив». У железнодорожников в кубковой группе 10 очков (второе место), у балтийцев — пять (третье место).

Поскольку матч конкурентов ЦСКА — «Акрон» завершился в пользу лидирующих армейцев, то ситуация в группе уже не поменяется. Предстоящую встречу можно считать товарищеской. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив» 23 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, что приблизительно составляет 40% вероятности. Ничья идёт за 3.43, а победа «Локомотива» по итогам 90 минут оценивается в 2.87.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.03. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив» (23.10.2025)

Форма «Балтики» впечатляет. Накануне команда Талалаева разнесла «Рубин» (3:0) на выезде в чемпионате России. Выделились Хиль с ранним голом, Максим Петров и Бевеев, а Бориско потащил пенальти. У калининградцев есть редкая для РПЛ комбинация надёжности и дерзости. Домашняя поддержка и общий кураж — главные ресурсы перед встречей с фаворитом.

«Локомотив», впрочем, тоже на ходу. Добыл победу со счётом 3:0 в дерби с ЦСКА в РПЛ. Яркие действия Батракова и Воробьёва плюс хладнокровная реализация Комличенко в концовке в сумме дали результат и позволили выбиться в лидеры. Команда Галактионова выглядит собранной и быстро наказывает за ошибки в переходных фазах — ровно то, что может больно ударить по «Балтике».

Скорее всего, «Локомотив» перетасует состав и даст отдохнуть лидерам после дерби. В Кубке России железнодорожники уже точно выйдут в следующий раунд со второго места. Тратить лишнюю энергию нет смысла. Тем более логично будет подготовиться к выезду в следующем туре РПЛ. У «Балтики» тоже нет мотивации: «Акрон» уступил ЦСКА, и теперь третье место останется за балтийцами.

Хозяева обычно пытаются ускорять игру через фланги. А именно через связку Йенне — Хиль. Кроме того, стараются давить после подборов. «Локомотив» даже вторым составом ответит высоким отбором и выходом в свободные зоны. И необязательно через Батракова или Воробьёва, ведь в запасе ещё множество интересных футболистов.

Ключ к интриге — первый гол. Если «Балтика» заберёт стартовый отрезок и зацепится за свой темп, москвичам придётся раскрыться больше обычного. Так и на гол запросто наиграть можно. Но ресурсы «Локомотива» после дерби с ЦСКА выглядят солиднее. Да и ротация в атаке позволяет держать темп до конца встречи.

Прогнозировать, что «Локомотив» или «Балтика» выиграет в основное время, не станем. Сейчас выгоднее по структуре и скамейке смотрятся гости, но хозяев точно не стоит недооценивать. Лучше будем ожидать голы в обе стороны. Такое уже было в нынешнем сезоне: в 5-м туре Российской Премьер-Лиги соперники встречались в Калининграде и сыграли вничью 1:1. Не исключаем повторение сюжета.

Ставка: обе забьют в матче «Балтика» — «Локомотив» за 1.80.