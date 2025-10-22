Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Балтика — Локомотив, 23 октября 2025 года, прогноз на матч Кубка России, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Балтика» — «Локомотив»: без мотивации, но с голами
Алексей Анисимов
«Балтика» — «Локомотив»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Матч в Калининграде уже ничего не решает, однако всё равно получится результативным.

Матч 23 октября на «Ростех Арене» в Калининграде закроет программу 6-го тура группы D в Кубке России. «Балтика» принимает лидирующий в РПЛ «Локомотив». У железнодорожников в кубковой группе 10 очков (второе место), у балтийцев — пять (третье место).

Поскольку матч конкурентов ЦСКА — «Акрон» завершился в пользу лидирующих армейцев, то ситуация в группе уже не поменяется. Предстоящую встречу можно считать товарищеской. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив» 23 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, что приблизительно составляет 40% вероятности. Ничья идёт за 3.43, а победа «Локомотива» по итогам 90 минут оценивается в 2.87.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.03. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив» (23.10.2025)

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма «Балтики» впечатляет. Накануне команда Талалаева разнесла «Рубин» (3:0) на выезде в чемпионате России. Выделились Хиль с ранним голом, Максим Петров и Бевеев, а Бориско потащил пенальти. У калининградцев есть редкая для РПЛ комбинация надёжности и дерзости. Домашняя поддержка и общий кураж — главные ресурсы перед встречей с фаворитом.

«Локомотив», впрочем, тоже на ходу. Добыл победу со счётом 3:0 в дерби с ЦСКА в РПЛ. Яркие действия Батракова и Воробьёва плюс хладнокровная реализация Комличенко в концовке в сумме дали результат и позволили выбиться в лидеры. Команда Галактионова выглядит собранной и быстро наказывает за ошибки в переходных фазах — ровно то, что может больно ударить по «Балтике».

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

Скорее всего, «Локомотив» перетасует состав и даст отдохнуть лидерам после дерби. В Кубке России железнодорожники уже точно выйдут в следующий раунд со второго места. Тратить лишнюю энергию нет смысла. Тем более логично будет подготовиться к выезду в следующем туре РПЛ. У «Балтики» тоже нет мотивации: «Акрон» уступил ЦСКА, и теперь третье место останется за балтийцами.

Хозяева обычно пытаются ускорять игру через фланги. А именно через связку Йенне — Хиль. Кроме того, стараются давить после подборов. «Локомотив» даже вторым составом ответит высоким отбором и выходом в свободные зоны. И необязательно через Батракова или Воробьёва, ведь в запасе ещё множество интересных футболистов.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Ключ к интриге — первый гол. Если «Балтика» заберёт стартовый отрезок и зацепится за свой темп, москвичам придётся раскрыться больше обычного. Так и на гол запросто наиграть можно. Но ресурсы «Локомотива» после дерби с ЦСКА выглядят солиднее. Да и ротация в атаке позволяет держать темп до конца встречи.

Прогнозировать, что «Локомотив» или «Балтика» выиграет в основное время, не станем. Сейчас выгоднее по структуре и скамейке смотрятся гости, но хозяев точно не стоит недооценивать. Лучше будем ожидать голы в обе стороны. Такое уже было в нынешнем сезоне: в 5-м туре Российской Премьер-Лиги соперники встречались в Калининграде и сыграли вничью 1:1. Не исключаем повторение сюжета.

Ставка: обе забьют в матче «Балтика» — «Локомотив» за 1.80.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android