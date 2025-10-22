Скидки
Главная Ставки Статьи

Рома — Виктория Пльзень, 23 октября 2025, прогноз на матч Лиги Европы, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, составы, голы

«Рома» — «Виктория Пльзень». Скучный Гасперини и дебют Хиски в Лиге Европы
Максим Ермаков
«Рома» — «Виктория Пльзень»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Нас ждёт осторожный футбол.

23 октября 2025 года в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Рома» и «Виктория Пльзень». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало — в 22:00 мск. Атака Джан Пьеро Гасперини заглохла, а у гостей из Чехии — новый тренер.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Виктория Пльзень» 23 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу римского клуба. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Виктории Пльзень» оценили в 7.90. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Рима за 7.50.

Прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Рома» — «Виктория Пльзень» (23.10.2025)

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В целом работой Джан Пьеро Гасперини в «Роме» руководство и болельщики довольны. Шесть побед в девяти встречах во всех турнирах — это хороший результат для тренера, который ещё не окончательно адаптировался. Вот только футбол команды стал менее открытым. Отсутствует свобода для проявления индивидуальных качеств отдельных игроков, и, как следствие, страдает реализация моментов.

Любимый счёт клуба из Рима — 1:0. Причём не имеет значения, в какую сторону. Шесть матчей завершились именно так. В том числе все три поражения: во встречах с «Торино» и «Интером» в Серии А, а также с «Лиллем» в Лиге Европы. В другой игре общего этапа еврокубков получилось победить «Ниццу» (2:1). Но за весь сезон был только один выигранный матч с преимуществом хотя бы в два мяча.

Арендованный у «Брайтона» Эван Фергюсон так и не смог адаптироваться. Все ждут его дебютного гола за «Рому». Артём Довбик забил всего лишь один мяч в этом сезоне во всех турнирах. Вернулся после травмы Пауло Дибала, однако в его активе нет голов. Единственный просвет в атаке — это Матиас Соуле (3+2). Только он забил за команду в этом сезоне больше одного мяча.

«Виктория Пльзень» подготовилась к большим переменам после назначения нового тренера. Им стал Мартин Хиски, для которого назначение стало переходом на абсолютно другой уровень. Поэтому вдвойне интересно, что покажет тренер без необходимого опыта в Лиге Европы. Дебют он отпраздновал победой в матче с «Богемианс 1905» (1:0).

Скромно, однако тренер и сам это понимает. Он отметил, что его подопечные должны были забивать больше, но не смогли реализовать ряд моментов. Впервые с сентября удалось выиграть в чемпионате Чехии — это здорово. Однако игра клуба из города Пльзень не вдохновила болельщиков. До этого были более результативные встречи — с «Градец-Кралове» (3:3) в первенстве и с «Мальмё» (3:0) в Лиге Европы.

Матч 1-го тура общего этапа с «Ференцварошем» ознаменовался ничьей 1:1. Итого у «Виктории Пльзень» четыре очка в копилке. Дуэт Матея Выдры и Рафиу Дуросинми — главный двигатель всех атак. Они забили по семь мячей во всех турнирах. Но есть вероятность, что нигериец пропустит встречу с «Ромой» из-за повреждения, которое получил в прошлой встрече.

Предлагаем взять ставку на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Римляне точно не будут экспериментировать в таком важном матче и сохранят свой стиль, который обрели с Гасперини. «Виктория Пльзень» может больно уколоть, но играет на выезде. Новый тренер и возможное отсутствие Дуросинми, которого привык чувствовать рядом Выдра, могут привести к осторожному футболу.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.35.

