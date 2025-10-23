Экспресс на Кубок России: прогнозы на матчи 23 октября 2025 года

Сегодня, 23 октября, завершится программа 6-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. «Балтика» примет «Локомотив», а «Краснодар» дома сыграет с «Сочи». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив»

Форма «Балтики» впечатляет. Накануне команда Талалаева разнесла «Рубин» (3:0) на выезде в чемпионате России. Выделились Хиль с ранним голом, Максим Петров и Бевеев, а Бориско потащил пенальти. У калининградцев есть редкая для РПЛ комбинация надёжности и дерзости. Домашняя поддержка и общий кураж — главные ресурсы перед встречей с фаворитом.

«Локомотив», впрочем, тоже на ходу. Добыл победу со счётом 3:0 в дерби с ЦСКА в РПЛ. Яркие действия Батракова и Воробьёва плюс хладнокровная реализация Комличенко в концовке в сумме дали результат и позволили выбиться в лидеры. Команда Галактионова выглядит собранной и быстро наказывает за ошибки в переходных фазах — ровно то, что может больно ударить по «Балтике».

Прогнозировать, что «Локомотив» или «Балтика» выиграет в основное время, не станем. Сейчас выгоднее по структуре и скамейке смотрятся гости, однако хозяев точно не стоит недооценивать. Лучше будем ожидать голы в обе стороны. Такое уже было в нынешнем сезоне: в 5-м туре Российской Премьер-Лиги соперники встречались в Калининграде и сыграли вничью 1:1. Не исключаем повторение сюжета.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи»

Мурад Мусаев стабилизировал структуру «Краснодара» — агрессивный прессинг и быстрый выход через фланги. Игорь Осинькин только перестраивает «Сочи», и на фоне сильного соперника огрехи в оборонительной фазе особенно заметны. Это будет прямо влиять на исход: фактор скамейки и целостности остаётся за «быками» при прочих преимуществах.

Последняя очная встреча соперников в группе Кубка России закончилась со счётом 4:2 в пользу «Краснодара». Дело было в Сочи. Тогда решили исход скорость «быков» в переходных фазах и качество решений у Перрена, Кривцова и Батчи. Этот сценарий можно повторить. Форма гостей — дополнительный фактор. Накануне «Сочи» уступил «Зениту» со счётом 0:3 на домашнем стадионе.

Прогнозируем, что «Краснодар» победит в любом случае, потому что лучше готов в тактическом плане, качественнее в реализации и стабильнее на своей трети даже без Тормены. Ожидаем сценарий с голом хозяев до перерыва и контролем игры после. Оптимальной видится ставка «П1 в первом тайме». В итоге команда Мурада Мусаева выиграет группу B.

Экспресс на матчи Кубка России 23 октября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Балтика» — «Локомотив» за 1.80.

обе забьют в матче «Балтика» — «Локомотив» за 1.80. Ставка 2: «Краснодар» выиграет у «Сочи» в первом тайме за 1.80.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.80 = 3.24.