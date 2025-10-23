Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ноттингем Форест — Порту: прогноз на матч 23 октября, где смотреть, счёт, голы, экспресс на футбол, Лига Европы – 2025/2026

Лига Европы: прогнозы на матчи 23 октября 2025 года с коэффициентом 13.6
Максим Ермаков
Экспресс на Лигу Европы 23 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
На общем этапе второго по статусу еврокубкового турнира дошли до 3-го тура.

Сегодня, 23 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа второго по статусу еврокубкового турнира — Лиги Европы. Выбрали для вас самые яркие встречи и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Рома» — «Виктория Пльзень»

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В целом работой Джан Пьеро Гасперини в «Роме» руководство и болельщики довольны. Шесть побед в девяти встречах во всех турнирах — это хороший результат для тренера, который ещё не окончательно адаптировался. Вот только футбол команды стал менее открытым. Отсутствует свобода для проявления индивидуальных качеств отдельных игроков, и, как следствие, страдает реализация моментов.

«Виктория Пльзень» подготовилась к большим переменам после назначения нового тренера. Им стал Мартин Хиски, для которого назначение стало переходом на абсолютно другой уровень. Поэтому вдвойне интересно, что покажет тренер без необходимого опыта в Лиге Европы. Дебют он отпраздновал победой в матче с «Богемианс 1905» (1:0).

Предлагаем взять ставку на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Римляне точно не будут экспериментировать в таком важном матче и сохранят свой стиль, который обрели с Гасперини. «Виктория Пльзень» может больно уколоть, но играет на выезде. Новый тренер и возможное отсутствие Дуросинми, которого привык чувствовать рядом Выдра, могут привести к осторожному футболу.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Порту»

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не так планировал начинать новый сезон «Ноттингем Форест». Сначала был отправлен в отставку Нуну Эшпириту Санту, а теперь – и Ангелос Постекоглу. Увольнение австралийца стало самым быстрым в истории АПЛ — всего через 39 дней. По сообщениям официальных источников, новым наставником стал Шон Дайч.

Взломать оборону «Порту» так же, как и «Бетиса» с «Мидтьюлланном», у «Форест» вряд ли получится. Под руководством Франческо Фариоли португальская команда выглядит очень сбалансированной. Она не знает, что такое поражения в этом сезоне, и всего лишь один раз сыграла вничью — с «Бенфикой» (0:0). Все остальные встречи во всех турнирах заканчивались победами.

Материалы по теме
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321
Лёгкий успех Аспиналла, трудная задача для Волкова. Чего ждать от UFC 321

«Порту» ставит в основном на молодых футболистов, у которых есть задатки стать звёздами. Скорее всего, у «Ноттингем Форест» в нынешнем состоянии и в ожидании ещё одного тренера не получится испортить статистику «Порту». Возможно, скоро кто-нибудь прервёт сказку Фариоли, но точно не клуб, находящийся в кризисном состоянии. Ставим на победу гостей из Португалии с их реактивной и молодой атакой, надёжной защитой и внимательным голкипером.

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла»

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все опасения по поводу «Астон Виллы» и возможной отставки Унаи Эмери быстро улетучились. После затяжной безвыигрышной серии команда одержала пять побед подряд. В Лиге Европы выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Фейеноорда» (2:0), а в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:1). Похоже, испанец замахнулся на юбилейный пятый титул в своём любимом еврокубковом турнире.

Лига Европы второй раз подряд отправляет «Виллу» в Нидерланды. «Гоу Эхед Иглс» выиграл Кубок Нидерландов в минувшем сезоне и оказался в еврокубках, но в нынешнем не выглядит конкурентоспособным. В матчах общего этапа уступил «ФКСБ» (0:1) и выиграл у «Панатинаикоса» (2:1). В чемпионате Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 12-й строчке, в трёх очках от зоны вылета.

Нехватка качественных замен и вариантов для ротации, а также отсутствие опыта сыграют ключевую роль. «Астон Вилла» сможет продлить победную серию ещё на один матч. Предлагаем поставить на то, что бирмингемцы выиграют, через тотал больше 2.5 мяча. Рассчитываем, что 22-летний Милан Смит вновь проявит себя и забьёт хотя бы гол, чтобы смягчить горечь от поражения и обратить на себя внимание, однако этого будет мало.

Экспресс на Лигу Европы 23 октября 2025 года

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рома» — «Виктория Пльзень» за 2.35.
  • Ставка 2: «Порту» выиграет у «Ноттингем Форест» за 2.80.
  • Ставка 3: «Астон Вилла» выиграет у «Гоу Эхед Иглс» + тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Общий коэффициент: 2.35 х 2.80 х 2.07 = 13.6.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android