Лига Европы: прогнозы на матчи 23 октября 2025 года с коэффициентом 13.6

Сегодня, 23 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа второго по статусу еврокубкового турнира — Лиги Европы. Выбрали для вас самые яркие встречи и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Рома» — «Виктория Пльзень»

В целом работой Джан Пьеро Гасперини в «Роме» руководство и болельщики довольны. Шесть побед в девяти встречах во всех турнирах — это хороший результат для тренера, который ещё не окончательно адаптировался. Вот только футбол команды стал менее открытым. Отсутствует свобода для проявления индивидуальных качеств отдельных игроков, и, как следствие, страдает реализация моментов.

«Виктория Пльзень» подготовилась к большим переменам после назначения нового тренера. Им стал Мартин Хиски, для которого назначение стало переходом на абсолютно другой уровень. Поэтому вдвойне интересно, что покажет тренер без необходимого опыта в Лиге Европы. Дебют он отпраздновал победой в матче с «Богемианс 1905» (1:0).

Предлагаем взять ставку на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Римляне точно не будут экспериментировать в таком важном матче и сохранят свой стиль, который обрели с Гасперини. «Виктория Пльзень» может больно уколоть, но играет на выезде. Новый тренер и возможное отсутствие Дуросинми, которого привык чувствовать рядом Выдра, могут привести к осторожному футболу.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Порту»

Не так планировал начинать новый сезон «Ноттингем Форест». Сначала был отправлен в отставку Нуну Эшпириту Санту, а теперь – и Ангелос Постекоглу. Увольнение австралийца стало самым быстрым в истории АПЛ — всего через 39 дней. По сообщениям официальных источников, новым наставником стал Шон Дайч.

Взломать оборону «Порту» так же, как и «Бетиса» с «Мидтьюлланном», у «Форест» вряд ли получится. Под руководством Франческо Фариоли португальская команда выглядит очень сбалансированной. Она не знает, что такое поражения в этом сезоне, и всего лишь один раз сыграла вничью — с «Бенфикой» (0:0). Все остальные встречи во всех турнирах заканчивались победами.

«Порту» ставит в основном на молодых футболистов, у которых есть задатки стать звёздами. Скорее всего, у «Ноттингем Форест» в нынешнем состоянии и в ожидании ещё одного тренера не получится испортить статистику «Порту». Возможно, скоро кто-нибудь прервёт сказку Фариоли, но точно не клуб, находящийся в кризисном состоянии. Ставим на победу гостей из Португалии с их реактивной и молодой атакой, надёжной защитой и внимательным голкипером.

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла»

Все опасения по поводу «Астон Виллы» и возможной отставки Унаи Эмери быстро улетучились. После затяжной безвыигрышной серии команда одержала пять побед подряд. В Лиге Европы выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Фейеноорда» (2:0), а в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:1). Похоже, испанец замахнулся на юбилейный пятый титул в своём любимом еврокубковом турнире.

Лига Европы второй раз подряд отправляет «Виллу» в Нидерланды. «Гоу Эхед Иглс» выиграл Кубок Нидерландов в минувшем сезоне и оказался в еврокубках, но в нынешнем не выглядит конкурентоспособным. В матчах общего этапа уступил «ФКСБ» (0:1) и выиграл у «Панатинаикоса» (2:1). В чемпионате Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 12-й строчке, в трёх очках от зоны вылета.

Нехватка качественных замен и вариантов для ротации, а также отсутствие опыта сыграют ключевую роль. «Астон Вилла» сможет продлить победную серию ещё на один матч. Предлагаем поставить на то, что бирмингемцы выиграют, через тотал больше 2.5 мяча. Рассчитываем, что 22-летний Милан Смит вновь проявит себя и забьёт хотя бы гол, чтобы смягчить горечь от поражения и обратить на себя внимание, однако этого будет мало.

Экспресс на Лигу Европы 23 октября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рома» — «Виктория Пльзень» за 2.35.

«Астон Вилла» выиграет у «Гоу Эхед Иглс» + тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Общий коэффициент: 2.35 х 2.80 х 2.07 = 13.6.