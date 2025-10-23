Скидки
Реал Сосьедад — Севилья, 24 октября 2025, прогноз на матч Примеры, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, голы, счёт

«Реал Сосьедад» — «Севилья». Захарян останется в зоне вылета
Максим Ермаков
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Ещё как минимум тур его команда пробудет на дне.

24 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Севилья». Встреча состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало — в 22:00 мск. Арсен Захарян вряд ли рад тому, что происходит в его команде.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья» 24 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Сан-Себастьяна. Поставить на победу «Реала Сосьедад» можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Севильи» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья» (24.10.2025)

Испания — Примера . 10-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» пытается выкарабкаться из зоны вылета. Единственную победу в этом сезоне команда одержала в матче с «Мальоркой» (1:0), но после неё проиграла «Барселоне» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1), а с «Сельтой» сыграла вничью (1:1). Плохая реализация всегда преследовала команду, а в этом сезоне стала хуже игра в обороне.

Только с «Мальоркой» у Алекса Ремиро получилось отыграть «на ноль». Во всех остальных встречах баски пропускали. Проблема кроется не в голкипере. Взять хотя бы игру с каталонским клубом, где он тащил всё что мог. Сделал восемь сейвов. Просто линия обороны теряет компактность и нередко ошибается.

Серхио Франсиско продолжает использовать в атаке дуэт Микель Оярсабаль – Андер Барренечеа. На двоих нападающие забили всего три мяча и сделали четыре результативные передачи в этом сезоне. Явно не хватает креатива, особенно это было заметно по матчу с «Сельтой». Колоссальное превосходство «Реала Сосьедад» в атаке никак не отразилось на счёте.

Есть надежда, что адаптируется Карлос Солер, приобретённый летом у «ПСЖ». «Сельте» забил именно он, выйдя на замену. Арсен Захарян оправился после травмы и в прошлой встрече вышел на поле в концовке. Он должен постараться усилить игру команды. Впереди матч с «Севильей», которая нестабильна, однако находится в двух очках от зоны еврокубков.

Под руководством Матиаса Алмейды качественно функционирует атака, но в защите проходной двор. За девять матчей в чемпионате Испании севильцы забили 16 мячей, а пропустили – 14. В пяти последних встречах они выиграли у «Алавеса» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0) и сенсационно разгромили «Барселону» (4:1). Только за это можно простить все поражения.

А их было два на этом отрезке — в матчах с «Вильярреалом» (1:2) и «Мальоркой» (1:3). Вот такие яркие вспышки результативности и неожиданные провалы в обороне свойственны «Севилье» под руководством Алмейды. По воротам грека Одиссеаса Влаходимоса наносят много ударов, но с большей их частью он справляется. К нему претензий нет.

Хорошо укомплектована линия атаки. Исаак Ромеро (три гола) и Акор Адамс (два гола) удачно дополняют друг друга в центре нападения. Даже 36-летний Алексис Санчес не просто привносит опыт, но и полезен в плане результативности. Он забил «Барселоне». «Севилья» явно сильнее «Реала Сосьедад». Как минимум её атака заряжена на голы, пусть даже оборона нестабильна. Поставим на то, что гости не проиграют.

Ставка: «Севилья» не проиграет «Реалу Сосьедад» за 1.80.

